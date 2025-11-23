ICONSPORT_276431_0424

Paris FC : Le gros flop du mercato est menacé

Paris FC23 nov. , 13:00
parMehdi Lunay
L'été dernier, le Paris FC n'a pas fait de folies au mercato. Les Parisiens ont préféré tenter des coups malins avec notamment le Nantais Moses Simon. Pour le moment, l'ailier nigérian est très loin de peser sur le jeu parisien.
Correct mais peut mieux faire, c'est le résumé du début de saison du Paris FC en Ligue 1. 11e du classement, le promu est exclu de la course à l'Europe pour le moment mais il se tient éloigné de la zone rouge. Recruté à Nantes pour 7 millions d'euros au mercato, Moses Simon incarne mieux que personne le goût de trop peu côté parisien. Leader offensif des Nantais ces dernières années, le Nigérian est bien trop effacé dans la capitale. Ses 3 buts et 2 passes décisives ne masquent pas les insuffisances dans son jeu.

Simon doit faire évoluer son jeu

Comme l'écrit L'Equipe à son sujet, l'ailier est « trop prévisible sur le terrain avec un jeu stéréotypé » et il semble « moins tranchant » que la saison dernière. Des difficultés reconnues par son entraîneur d'ailleurs. « Il est dans un rôle un peu différent de Nantes. J'ai eu des conversations avec lui pour qu'il se sente plus libre par rapport à sa position de départ. Il faut qu'il arrive à retrouver la liberté qui faisait sa force. Il faut aussi varier sa façon de jouer en fonction de l'équipe », a avoué Stéphane Gilli.
Moses Simon ne bouge pas assez sur le terrain et ne prend pas assez d'initiatives sans le ballon explique en substance une ancienne connaissance du FC Nantes au quotidien sportif français. Un comportement expliqué par son orgueil mais aussi par un manque de jambes. Plus que jamais, le Nigérian est sommé d'évoluer pour aider le Paris FC à grandir vite en Ligue 1. Le mercato hivernal débute dans un peu plus d'un mois. La direction parisienne incarnée par Antoine Arnault et Red Bull a les moyens et les compétences de dénicher un ailier plus utile et plus impactant que le joueur de 30 ans.
