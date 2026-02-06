ICONSPORT_227934_0338 (1)
Kyllian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi

PSG : Kylian Mbappé envoie un huissier pour 6 ME

Malgré le verdict du conseil des prud'hommes de Paris en décembre dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas versé l’intégralité des 60,9 millions d’euros à Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a donc envoyé un huissier afin de récupérer le montant dû.
Le litige entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’est pas tout à fait terminé. On pensait l’affaire close suite au verdict rendu en décembre dernier. Le conseil des prud'hommes de Paris s’était prononcé en faveur de l’attaquant du Real Madrid qui réclamait 60,9 millions d’euros de primes et salaires impayés. Après de longues démarches judiciaires, le club de la capitale avait fini par déposer les armes. « Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière », écrivait le Paris Saint-Germain dans un communiqué.
Mais près de deux mois plus tard, le club détenu par Qatar Sports Investments n’a versé qu’une partie de la somme. Le clan Kylian Mbappé constate qu’il manque les 5,9 millions d’euros qui correspondent à ses congés payés. Selon L’Equipe, le capitaine de l’équipe de France a donc de nouveau sollicité la justice. Un huissier s’est effectivement rendu au siège du Paris Saint-Germain ce vendredi pour y laisser un commandement de payer le montant restant. Le champion d’Europe a maintenant huit jours pour verser l’argent. Dans le cas contraire, Kylian Mbappé aura l’opportunité de faire saisir la somme sur les comptes du club francilien. Reste à connaître les intentions des dirigeants parisiens.

L'explication du PSG

« Comme nous l'avons toujours dit, le Paris Saint-Germain exécutera le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes, a répondu le PSG au quotidien sportif. Le club a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera de le faire. L'ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé a été intégralement payé par le Paris Saint-Germain. » Alors où sont passés les 5,9 millions d’euros ? « Des discussions sont en cours avec les représentants du joueur sur les modalités de règlement des sommes restantes », indique le PSG, alors que nos confrères assurent qu’aucune négociation n’a été entamée.
0
