PSG : Kylian Mbappé envoie un huissier pour 6 ME

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

Oui mais du coup ce n'est plus la même défense. DZB a du mal à les faire jouer à 4 derrière quand c'est des DC de formation. Il choisit souvent la défense à trois. Et c'est pas trop étonnant car il aime bien que les latéraux montent dans l'axe pour laisser le côté aux ailiers. Enfin bon. On verra bien.