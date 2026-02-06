ICONSPORT_278616_0233

OL : Un groupe très amoindri à Nantes

OL06 févr. , 18:38
parCorentin Facy
9
Paulo Fonseca a publié le groupe de joueurs retenus pour le déplacement de l'OL sur la pelouse de Nantes samedi soir lors de la 21e journée de Ligue 1. Comme indiqué plus tôt dans la journée, de nombreux forfaits sont à déplorer (Tolisso, Kluivert, Yaremchuk, Mangala, Nuamah, Fofana, Tagliafico) pour l'entraîneur portugais.
9
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

