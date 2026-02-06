OM : De Zerbi remplacé par Thiago Motta à Marseille ?

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin il y a près d’un an, Thiago Motta espère rebondir au plus vite dans un top club européen. L’OM fait partie des destinations qui plaisent à l’ancien joueur du PSG.

La carrière d’entraîneur de Thiago Motta avait débuté de forte belle manière avec des expériences réussies avec les U19 du PSG puis en Italie. Que ce soit au Genoa et surtout à Bologne, l’ancien international transalpin avait fait forte impression. Au point de convaincre la Juventus Turin de miser sur lui en juillet 2024. L’expérience a malheureusement été de courte durée pour Thiago Motta chez les Bianconeri avec un départ moins d’un an plus tard.

Libre depuis mars 2025, l’ancienne pierre angulaire du milieu de terrain du Paris Saint-Germain espère rebondir au plus vite. Selon les informations du site Il Bianconero, la Real Sociedad a récemment approché Thiago Motta, lequel a refusé le poste au même titre qu’il a décliné des avances de Monaco, du Bayer Leverkusen et du Spartak Moscou. L’entraîneur italien veut reprendre du service mais il se veut exigeant quant à sa future destination.

En France, un club lui fait de l’oeil selon le média spécialisé : l’Olympique de Marseille. Une destination plausible en cas de départ de Roberto De Zerbi à la fin de la saison. « La situation incertaine de Roberto De Zerbi à Marseille a fait couler beaucoup d'encre, et, en cas de limogeage de ce dernier par l'OM, ​​le nom de l'ancien entraîneur de la Juventus a également été évoqué » affirment nos confrères, qui expliquent par la suite qu’il n’y a pour l’instant rien de concret entre les deux parties mais que la situation était « à suivre de près » en cas de départ de Roberto De Zerbi à la fin de la saison.

Thiago Motta, une option pour l'OM ?

Thiago Motta serait en tout cas intéressé par une possible expérience sur le banc de l’Olympique de Marseille, un club à sa mesure qui doit encore grandir en Europe mais qui dispose néanmoins de moyens financiers et de ressources pour bien figurer sur le plan national. La question est maintenant de savoir ce que Pablo Longoria et Medhi Benatia décideront pour l’avenir de Roberto De Zerbi, tout proche de quitter le club phocéen après l’élimination en Ligue des Champions fin janvier et dont le contrat en Provence court jusqu’en juin 2027.