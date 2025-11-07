ICONSPORT_276233_0024
Pierre Lees Melou

Pierre Lees-Melou : « Des joueurs tapent leur nom sur Twitter dès la fin du match »

Paris FC07 nov. , 17:00
parClaude Dautel
Les réseaux sociaux tournent à plein régime lors des matchs de football. Et certains joueurs sont obnubilés par ce qu'il se dit d'eux, comme l'a confié Pierre Lees-Melous à quelques heures du match entre le Paris FC et le Stade Rennais.
« Le football il a changé », avait confié Kylian Mbappé dans une fameuse déclaration. Parmi ces changements, il y a évidemment l'omniprésence des réseaux sociaux. Avant, les footballeurs s'intéressaient aux notes attribuées par les médias, mais désormais, c'est un flux permanent qui déboule en plein match et après le coup de sifflet, avec son lots de remarques parfois comiques, souvent critiques et parfois très violentes.
Et comme l'avoue le très expérimenté Pierre Lees-Melou dans Le Parisien, tout cela n'est pas anodin pour certains joueurs qui vivent très mal ce qu'ils lisent sur X ou voient sur Tiktok les concernant. Au point que le joueur de 32 ans conseille à ses coéquipiers de ne pas être obsédé par les réseaux sociaux sous peine de s'y perdre et de se faire très mal.

Les réseaux sociaux font mal aux footballeurs

Car le joueur du Paris FC ne le cache pas, certains footballeurs sont bouleversés par ce qu'ils lisent, notamment sur X (anciennement Twitter). « Personnellement, je m’en fous complètement et ça n’a rien changé pour moi mais je sais que ça a fait du mal à pas mal de joueurs. Les réseaux sociaux, je ne vais pas dire tuer, c’est un mot fort, ont fait du mal à certains. J’en vois beaucoup qui font attention à ça. J’en ai vu qui, dès la fin, du match tapaient leur nom sur Twitter. Je leur disais : « Tu es assez lucide et conscient pour savoir le match que tu as fait ou que tu n’as pas fait, si tu as été bon ou pas bon. Tu n’as pas besoin d’aller voir le mec qui n’a pas d’identité, qui va te fracasser. » Ça ne sert à rien. Si tu sais que tu as été nul, pourquoi tu vas voir ce réseau ? », explique Pierre Lees-Melou.
Ce vendredi soir, il affrontera le Stade Rennais où ce n'est pas un joueur, mais l'entraîneur, Habib Beye, qui a pris cher sur les réseaux ces dernières semaines. Et même si l'ancien consultant de Canal+ n'a rien dit, on imagine qu'il n'a pas pris cela avec le sourire. Mais comme le concède Pierre Lees-Melou, il faut désormais vivre avec X et Tiktok, pour le meilleur et pour le pire.

Loading