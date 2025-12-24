Algérie - Soudan : Les compos (16h sur Beinsports 1)

Pourquoi tant de haine mon petit terrorix... Coeur sur toi
Par sont agent pardi , toi tu a toujours pas compris que se sont l entourage du joueur qui parle pour lui
Il est peut être moi s bien en ce moment et es sorti du onze, mais j’aimais bien ses matchs de debit de saison, je le trouve pas si mauvais qu’on peut le lire, suis je le seul? Bien entendu, on parle d’un joueur a 3m€, pas de Ronaldo, hein!
Sans le Qatar le PSG n existait pas en LDC, je sais se que je dit
Déjà 5 ème c'est beau, après la crise que Lyon a traversé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
