Algérie - Soudan : Les compos (16h sur Beinsports 1)

CAN 202524 déc. , 15:40
parClaude Dautel
Compo de l'Algérie
Zidane- Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Bennacer, Boudaoui, Chaibi - Mahrez, Amoura, Bounedjah
Compo du Soudan
El Neel, Awad, Karshom, Khamis – Adil, Abdelrazig Yagoub, Taifour – Raouf, M. Eisa, A. Eisa
Derniers commentaires

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Pourquoi tant de haine mon petit terrorix... Coeur sur toi

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Par sont agent pardi , toi tu a toujours pas compris que se sont l entourage du joueur qui parle pour lui

OL : Le cas Karabec déjà réglé

Il est peut être moi s bien en ce moment et es sorti du onze, mais j’aimais bien ses matchs de debit de saison, je le trouve pas si mauvais qu’on peut le lire, suis je le seul? Bien entendu, on parle d’un joueur a 3m€, pas de Ronaldo, hein!

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Sans le Qatar le PSG n existait pas en LDC, je sais se que je dit

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

Déjà 5 ème c'est beau, après la crise que Lyon a traversé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

