Kevin Trapp

PFC : Concurrence déloyale, c’est déjà fini pour Trapp

Paris FC06 nov. , 22:00
parEric Bethsy
0
Décisif lors du succès à Monaco (0-1) samedi dernier, Kevin Trapp n’a pas bousculé la hiérarchie. Le gardien allemand va retrouver son rôle de doublure au Paris FC.
Kevin Trapp sait à quoi s’attendre au Paris FC. A son retour dans la capitale cet été, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain a accepté le rôle de doublure derrière Obed Nkambadio. Et ce de manière définitive. Il n’est pas question pour lui de bousculer la hiérarchie établie par l’entraîneur Stéphane Gilli. La preuve, après sa belle performance le week-end dernier à Monaco, où il avait été aligné pour reposer le titulaire, l’Allemand fera son retour sur le banc contre le Stade Rennais vendredi.

Lire aussi

PFC : Kevin Trapp adore son nouveau jobPFC : Kevin Trapp adore son nouveau job
« Avant Monaco, j’ai été clair avec eux, j’en ai parlé à Kevin, j’en ai parlé à Obed, a expliqué le coach parisien. Je leur ai dit que sur ce match, c’est Kevin qui allait jouer mais que même s’il allait être l’homme du match, ça serait Obed qui jouerait le prochain match contre Rennes. Donc ça a été clair, il n’y a pas eu de débats et ça a été dit aux personnes concernées. C’est bien quand on est coach de savoir qu’on peut compter sur deux très grands gardiens. »
« La qualité de Kevin, on la connaît, son match à Monaco n’a fait que confirmer ce qu’on pensait de lui, s’est ensuite réjoui Stéphane Gilli. Dans une semaine à trois matchs, il me semblait normal de gérer le temps de jeu des joueurs. Et je pars du principe que les gardiens sont des joueurs à part entière, surtout dans nos principes de jeu où ils sont beaucoup sollicités sur les ressorties de balle, ça demande beaucoup de réflexion. Je pensais donc que c’était bien de tourner, d’amener un peu de fraîcheur. » Une situation confortable pour le technicien et son gardien numéro 1.
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 4e journée

Betis OL
OL

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

Stras CL
RCSA

CL : Strasbourg réussit son coup en Suède

Fil Info

23:02
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:55
EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville
22:53
CL : Strasbourg réussit son coup en Suède
22:33
Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
22:26
OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL
21:30
OM : Robinio Vaz dragué officiellement par le Sénégal
21:00
Nantes : Une absence très inquiétante avant Le Havre

Derniers commentaires

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

La VAR ne change rien du tout... les arbitres font ce qu'ils veulent. À 11 contre 10... le match aurait sans doute tourné à l'avantage de l'OL... mais bon... il y en aura toujours qui préfèreront garder leurs œillères.

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Et bah Séville c’est très pauvre. C’est d’autant plus frustrant de voir autant d’imprécisions et de stérilité

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Rodrigo Moraaaa !!!

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Satriano, à part run and press, il a d'autres talents? Parce que j'ai l'impression que marquer il sait pas trop ce que c'est ^^

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Moi qui adore ....bouaddi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading