PFC : Concurrence déloyale, c’est déjà fini pour Trapp

Décisif lors du succès à Monaco (0-1) samedi dernier, Kevin Trapp n’a pas bousculé la hiérarchie. Le gardien allemand va retrouver son rôle de doublure au Paris FC.

Kevin Trapp sait à quoi s’attendre au Paris FC . A son retour dans la capitale cet été, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain a accepté le rôle de doublure derrière Obed Nkambadio. Et ce de manière définitive. Il n’est pas question pour lui de bousculer la hiérarchie établie par l’entraîneur Stéphane Gilli. La preuve, après sa belle performance le week-end dernier à Monaco, où il avait été aligné pour reposer le titulaire, l’Allemand fera son retour sur le banc contre le Stade Rennais vendredi.

« Avant Monaco, j’ai été clair avec eux, j’en ai parlé à Kevin, j’en ai parlé à Obed, a expliqué le coach parisien. Je leur ai dit que sur ce match, c’est Kevin qui allait jouer mais que même s’il allait être l’homme du match, ça serait Obed qui jouerait le prochain match contre Rennes. Donc ça a été clair, il n’y a pas eu de débats et ça a été dit aux personnes concernées. C’est bien quand on est coach de savoir qu’on peut compter sur deux très grands gardiens. »

« La qualité de Kevin, on la connaît, son match à Monaco n’a fait que confirmer ce qu’on pensait de lui, s’est ensuite réjoui Stéphane Gilli. Dans une semaine à trois matchs, il me semblait normal de gérer le temps de jeu des joueurs. Et je pars du principe que les gardiens sont des joueurs à part entière, surtout dans nos principes de jeu où ils sont beaucoup sollicités sur les ressorties de balle, ça demande beaucoup de réflexion. Je pensais donc que c’était bien de tourner, d’amener un peu de fraîcheur. » Une situation confortable pour le technicien et son gardien numéro 1.