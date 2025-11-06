PFC : Concurrence déloyale, c’est déjà fini pour Trapp

La VAR ne change rien du tout... les arbitres font ce qu'ils veulent. À 11 contre 10... le match aurait sans doute tourné à l'avantage de l'OL... mais bon... il y en aura toujours qui préfèreront garder leurs œillères.
Et bah Séville c’est très pauvre. C’est d’autant plus frustrant de voir autant d’imprécisions et de stérilité
Rodrigo Moraaaa !!!
Satriano, à part run and press, il a d'autres talents? Parce que j'ai l'impression que marquer il sait pas trop ce que c'est ^^
Moi qui adore ....bouaddi.....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
𝐕𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 🔥 J-1 avant la réception des Rennais ⏳ 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC I #PFCSRFC