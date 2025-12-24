OL : Le cas Karabec déjà réglé

Prêté par le Sparta Prague à l’Olympique Lyonnais, Adam Karabec n’a pas forcément le rendement attendu. Relégué sur le banc, le Tchèque pourrait-il casser son prêt et revenir en République Tchèque ? Dans cette affaire, c’est le club rhodanien qui a les clés.

Avec 21 apparitions sur cette première partie de saison, Adam Karabec a tout de même du temps de jeu. Recruté cet été en prêt, l’ailier de 22 ans fait partie du mercato de reconstruction de l’Olympique Lyonnais après un été tumultueux. Le club rhodanien a par ailleurs inclus une option d’achat sur le joueur à la hauteur de trois millions d’euros et 800 000 de bonus. Mais, le natif de Prague a quitté le onze de départ petit à petit après des performances en demi-teinte. Depuis début novembre l’international tchèque ne compte que deux titularisations au sein du onze de Paulo Fonseca (à Auxerre en Ligue 1 et face à Saint-Cyr Collonges en Coupe de France).

Karabec va rester à Lyon

Une mise sur le banc qui questionne au sein de la presse locale tchèque qui a un temps imaginé un retour au Sparta Prague dès cet hiver. Dans cette optique, le média Nova Sport a interrogé l’ancien joueur d’Arsenal et actuel directeur sportif du club de la capitale tchèque Tomáš Rosický. Réponse sans équivoque concernant Adam Karabec. « Il n'y aura pas de retour cet hiver. L'OL dispose d'une option d'achat qu'il peut activer ou non. Tout repose entre les mains du club français, » confirme-t-il. Avec un effectif serré, il est peu probable de voir l’OL casser le prêt du joueur de 22 ans. Après seulement six mois au sein de l’hexagone, Karabec aura peut-être besoin de plus de temps d’acclimatation. De plus, le septuple champion de France est encore en lice dans trois compétitions et devra donc manager son effectif en 2026.