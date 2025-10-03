PFC-Lorient : 9 millions sur le banc, la décision choc

Vainqueur de Metz et de Brest lors des 3e et 4e journée de Ligue 1, le Paris FC reste sur deux matchs sans victoire et vise la victoire ce vendredi soir contre Lorient avant la trêve internationale.

Battu par Strasbourg avant d’arracher un match nul sur la pelouse de l’OGC Nice lors des deux dernières journées, le Paris FC souhaite renouer avec la victoire ce vendredi à domicile contre Lorient. Une affiche abordable pour le club parisien, qui souhaite bien terminer la séquence du mois de septembre avant cette nouvelle trêve internationale. Un match pour lequel l’entraîneur parisien Stéphane Gilli pourrait effectuer quelques choix forts afin d’insuffler une nouvelle dynamique dans son groupe. Titulaire à la pointe de l’attaque lors des derniers matchs, la recrue estivale Willem Geubbels pourrait faire un petit tour sur le banc.

Auteur d’un but cette saison en Ligue 1, l’ancien Monégasque, recruté pour 9 millions d’euros au mercato estival, est pressenti remplaçant selon L’Equipe. Le quotidien national annonce que contre toute attente, c’est Jean-Philippe Krasso qui pourrait démarrer. Buteur contre Nice le week-end dernier, l’ancien attaquant de l’ASSE pourrait enfin avoir sa chance, lui qui a grandement contribué à la montée du Paris FC en Ligue 1. Auteur de 17 buts et 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 2, l’international ivoirien attend son heure depuis le début de la saison et pourrait enfin être récompensé par une titularisation ce vendredi soir à Jean-Bouin contre Lorient. Pour le reste, Stéphane Gilli ne devrait pas révolutionner son onze de départ puisque Simon, Kebbal et Ikoné sont pressentis pour alimenter l’attaquant tandis que Lees-Melou accompagnera Lopez au milieu de terrain.

Ligue 1 03 octobre 2025 à 20:45 Paris 20:45 Lorient

Les compositions probables :

Paris FC : Nkambadio, Traoré, Mbow, Otavio, De Smet, Lopez, Lees-Melou, Kebbal, Simon, Ikoné, Krasso

Lorient : Mvogo, Faye, Talbi, Meïté, Le Bris, Avom Ebong, Abergel, Kouassi, Tosin, Makengo, Bamba