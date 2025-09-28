ICONSPORT_272172_0167

L1 : Le Paris FC frustre Nice

Ligue 128 sept. , 16:59
parHadrien Rivayrand
0
6e journée de Ligue 1 
Allianz Riviera 
Nice et le Paris FC font match nul : 1 but 1
But pour Nice : Sofiane Diop (40e)
But pour le Paris FC : Jean-Philippe Krasso (88e sp)
0
Loading