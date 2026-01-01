ICONSPORT_279767_0117

Paris lâche 23 ME pour le buteur à la mode en Ligue 1

Pas satisfait du rendement de son attaque lors de la première partie de saison, le Paris FC souhaite se renforcer cet hiver. Le promu a la volonté de frapper fort et a offert 23 millions d’euros à Angers pour Sidiki Chérif.
C’est sans conteste l’un des jeunes attaquants les plus suivis en Europe. Du haut de ses 19 ans, Sidiki Chérif a impressionné lors de la première partie de saison en Ligue 1. Au-delà des statistiques (4 buts en 16 matchs), l’avant-centre d’1m85 dégage une force impressionnante en dépit de son jeune âge. Son efficacité face aux buts et sa capacité à peser sur les défenses adverses font de lui un élément très prometteur et qui suscite déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Le Paris FC passe à l'attaque pour Chérif

C’est notamment le cas de l’AC Milan, cité ces derniers jours comme un possible point de chute pour Sidiki Chérif dans les mois à venir. Mais il est encore possible de voir le natif de Conakry poursuivre sa carrière en Ligue 1 puisque selon les informations de L’Equipe, le Paris FC est très intéressé par le jeune buteur du SCO. Le quotidien national va plus loin en affirmant que le promu parisien a dégainé une première offre ferme pour tenter d’enrôler Sidiki Chérif.
Le club détenu par la famille Arnault a proposé 23 millions d’euros au SCO Angers pour le transfert du buteur français de 19 ans. Une belle offre pour un joueur dont l’expérience en Ligue 1 est très faible pour l’instant, mais que les Angevins ont pris la décision de refuser. Et pour cause, le président scoïste Saïd Chabane attend « autour de 30 millions d’euros » pour lâcher son numéro 11 en cours de saison. Un prix volontairement fixé très haut car Angers sait que la concurrence est forte dans ce dossier et que les courtisans de Sidiki Chérif sont nombreux.

Le média explique qu’outre le Paris FC, Villarreal est notamment venu aux renseignements et tient la corde dans ce dossier. Le sous-marin jaune cherche à concurrencer Georges Mikautadze et a jeté son dévolu sur le grand buteur du SCO. Pour le PFC, il va donc falloir surenchérir pour avoir une chance de rafler la mise, en attendant de savoir vers quel projet se porte le choix du joueur, dont le contrat avec Angers court jusqu’en 2028.
0
