SCO : Sidiki Chérif au Milan AC, ça négocie fort

Le SCO d'Angers a la chance de compter dans son effectif un joueur du talent de Sidiki Chérif. Toutefois, l'attaquant angevin pourrait quitter le club plus tôt que prévu.
Angers connaît pour l'instant une saison plutôt satisfaisante en Ligue 1, en partie grâce aux performances de Sidiki Chérif. À seulement 19 ans, l'attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Son talent et son potentiel sont indéniables. S'il découvre à peine le plus haut niveau, il pourrait toutefois prochainement franchir un cap et quitter la France. En effet, Sidiki Chérif ne manque pas de prétendants et, en Italie, son nom circule depuis peu du côté de l'AC Milan.

Sidiki Chérif prêt à faire le grand saut ?  

Selon les informations de Sacha Tavolieri, des négociations seraient même en cours entre le club lombard et l'entourage du joueur. L'AC Milan aurait également pris contact avec le SCO d'Angers afin de prendre la température pour un transfert. Le natif de Conakry est encore lié à l'écurie angevine jusqu'en juin 2028, et son club l'estime de base à près de 7 millions d'euros.
Une rentrée d'argent qui pourrait faire du bien au SCO, lequel ne croule pas sur l'or et pourrait tenter de négocier à la hausse un éventuel départ de son joueur. En Italie, il se dit même que le transfert pourrait atteindre les 20 millions d'euros.

Chérif devra garder la tête froide afin de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Il ne sera pas évident d'obtenir du temps de jeu dans un club comme l'AC Milan, alors qu'il peut encore progresser plus sereinement à Angers. Les Italiens pourraient d'ailleurs envisager de le prêter au SCO afin de lui permettre de conserver sa confiance et d'assimiler les exigences du très haut niveau.
À noter que, outre Chérif, le SCO pourrait également perdre cet hiver Himad Abdelli, courtisé par l'OL et l'OM.
