L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

L’OM a flashé sur Sidiki Cherif, jeune avant-centre très prometteur d’Angers. Mais le club phocéen n’est pas le seul à avoir manifesté son intérêt puisque le PSG supervise aussi le puissant buteur de 18 ans.

Auteur de son troisième but en Ligue 1 sur la pelouse de Marseille mercredi dernier, Sidiki Cherif commence à sérieusement faire parler de lui. A seulement 18 ans, le buteur du SCO d’Angers est en train de s’imposer comme l’un des joueurs les plus prometteurs de notre championnat à son poste. Une progression suivie de près par l’OM justement , qui souhaite être très présent sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel en Ligue 1 et qui a coché le nom de Sidiki Cherif sur sa short-list pour le prochain mercato.

Medhi Benatia n’est pas le seul directeur sportif à s’intéresser de près à l’attaquant d’1m85 puisque contre toute attente, le Paris Saint-Germain est également sur les rangs. Le compte spécialisé PSG Inside Actu le confirme, le champion d’Europe n’est pas non plus insensible au début de saison phénoménal effectué par le joueur né en Guinée. « Le Paris Saint-Germain surveille de près Sidiki #Chérif (Angers SCO, contrat jusqu’en 2028). Le club parisien n’a pas encore formulé d’approche concrète, mais les dernières performances du jeune talent attirent sérieusement l’attention des recruteurs » confirme sur X le compte spécialisé avant d’ajouter que le joueur d’Angers n’était pour l’instant « que supervisé » par le PSG et qu’il n’est pas encore question d’offre ni même de discussions entre le club parisien et le SCO.

L'OM et le PSG sont chauds sur Cherif

Cela étant, cet intérêt de Luis Campos pour Sidiki Cherif n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour l’OM, surtout qu’un départ de Gonçalo Ramos l’été prochain est évoqué depuis plusieurs semaines. Paris aura donc une place à offrir à un attaquant dans sa rotation pour la saison 2026-2027 et après avoir misé sur Doué, Barcola ou encore Chevalier, c’est un nouvel espoir français de Ligue 1 qui pourrait rejoindre les rangs du PSG. Ces nombreux intérêts font en tout cas les affaires du SCO, qui peut espérer une vente au prix fort l’été prochain pour son buteur formé au club et dont le contrat court jusqu’en 2028.