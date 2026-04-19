Paris FC : Ilan Kebbal est trop cher pour Lyon

Sauf surprise, Ilan Kebbal sera titulaire ce dimanche pour le match Metz-Paris FC (17h15 sur Ligue 1+). Mais l'avenir de l'international algérien dans la capitale n'est pas assuré, loin de là même.

Le Parisien, la probabilité de voir le joueur algérien signer à l' Cette semaine, le nom d'Ilan Kebbal est venu dans l'actualité , notamment parce que des premières rumeurs ont commencé à circuler sur un possible transfert lors du prochain mercato , alors qu'il a encore deux ans de contrat avec le Paris Football Club. Moins utilisé par Antoine Kombouaré qu'il ne l'était par Stéphane Gilli, le meilleur buteur du PFC cette saison en Ligue 1 (8 buts) réfléchit à la suite à donner à sa carrière, et cela d'autant plus facilement que plusieurs clubs s'intéressent à lui. L'Olympique Lyonnais a notamment été évoqué dans ce dossier, le club rhodanien ayant déjà tenté de faire signer Ilan Kebbal lors du marché estival des transferts l'an dernier, sans y parvenir. Mais, à en croire, la probabilité de voir le joueur algérien signer à l' OL l'été prochain est très faible.

L'OL ne peut pas mettre 12ME sur Kebbal

Laurent Pruneta, journaliste pour le quotidien francilien, ne voit pas du tout Ilan Kebbal signer à Lyon et notre confrère précise pourquoi. « L’an dernier, quelques clubs français comme Lyon étaient venus aux renseignements. Mais son prix (sa valeur est estimée à 12 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt) risque d’être rédhibitoire pour une Ligue 1 désargentée », précise le journaliste. Si Kebbal ne s'engage pas en Ligue 1, c'est aussi parce que des clubs ayant des moyens plus conséquents pour le faire signer. Le Parisien révèle que le club de Coventry, qui a assuré vendredi soir sa montée en Premier League, pourrait faire une offre au Paris FC. Frank Lampard, le manager du club anglais, apprécie le profil de l'ailier international algérien et cela devrait rapidement se concrétiser une fois la saison terminée.