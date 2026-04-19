Paris FC : Ilan Kebbal est trop cher pour Lyon

Ne confond pas ce que je fais à ta reum depuis 10 ans déjà facedeuz
Fonseca le briseur de carrière qui passe son temps à mettre les jeunes talents au placard et à les frustrer même en menant face à des relégables tout en usant les titulaires. Rodriguez méritait bien plus de temps de jeu à l'OL comme beaucoup d'autres. Tout le monde l'a vu sauf ce bon à rien frileux de Fonseca. Ca a dû être un coup dur pour lui de se faire prêter dans le contexte actuel où on aurait eu vraiment besoin de lui sur le coté droit et qu'il avait fait une nouvelle fois une superbe entrée avec une détermination comparable à celle de Morera et un superbe but. Vivement que ce farfelu de Fonseca se casse très loin de Lyon et qu'il aille faire ses opérations de sabotage ailleurs.
prétentieux? il est ambitieux on lui pose la question, il ne va pas dire que c'est des monstres, qu'ils sont imbattables et qu'ils ont déjà perdu. pas comme si il se bouchait les oreilles après un but à la douzième minute
Spécial guest avec Kurt Cobain...
Bien entendu qu'il faisait mieux il suffit de savoir compter espèce de bourrique que tu es , pourquoi il est parti ?? Parceque pas soutenu par cette direction en bois et ces joueurs dépourvue de leader d'équipe depuis le départ de rabiot ... si seulement la direction avait posé ses couille et tapé du poing sur la table quitte a envoyer les U19 ou les U17 si ils étaient pas motivé..de zerbi la terre entière le veux comme coach lui il allait pas se rendre malade il a pris ses affaires il sest taillé , et il a bien fait vue le bourbier tant pis pour nous, mauvaise gestion de la direction sur la cas rabiot déjà... puis sur le cas de zerbi ensuite ,on etait 2eme quand il etait la ..tu crois qu'avec beye les mecs comme rabiot et greenwood vont venir ?? Ils étaient venu pour lui..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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