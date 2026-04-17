Lyon pense à Ilan Kebbal (Paris FC)
Ilan Kebbal (Paris FC) bientôt à l'OL ?

OL : Ilan Kebbal pour 12ME, Lyon y pense très fort

OL17 avr. , 8:20
parClaude Dautel
0
A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris FC, Ilan Keball devrait changer de club l'été prochain. L'OL, qui avait déjà pensé à lui au mercato 2025, va revenir à la charge.
Arrivé en provenance du Stade de Reims au Paris Football Club en 2022, Ilan Kebbal a largement contribué à l'accession du club de la capitale en Ligue 1. Et même si Antoine Kombouaré l'a laissé sur le banc lors de la large victoire du Paris FC face à l'AS Monaco le week-end dernier, le milieu international algérien suscite toujours un très gros intérêt en Europe, mais aussi en Ligue 1. Selon Nabil Djellit, Ilan Kebbal, qui avait déjà été évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais au mercato estival l'an passé, pourrait de nouveau faire l'objet d'une offre de la part des dirigeants du club de Michele Kang. Pour parvenir à un accord avec le Paris FC, l'OL et les autres candidats pour accueillir le joueur algérien devront débourser autour de 12 millions d'euros.

L'OL ne lâche pas Ilan Kebbal

Le journaliste de L'Equipe confirme qu'en plus de l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l'AS Monaco sont attentifs à la situation de celui qui cette saison a marqué huit buts, dont un lors du 3-3 contre Lyon, et signé quatre passes décisives en Ligue 1. A l'étranger, Brentford, Fulham, Everton, Crystal Palace seraient également tentés de recruter le milieu offensif de 27 ans, dont le nom circule également en Arabie saoudite. Nabil Djellit précise que de son côté Kebbal n'est pas du tout opposé à un départ du Paris Football Club l'été prochain, un message très clair pour les clubs cités dans ce dossier.
Après des débuts chez les Girondins de Bordeaux, Ilan Kebbal avait vite rejoint le Stade de Reims. Prêté ensuite à Lyon-La Duchère, Dunkerque et le Paris FC, l'international algérien (4 sélections) a ensuite définitivement signé au PFC. C'est grâce à cela qu'il a été convoqué en équipe d'Algérie pour la première fois en octobre 2025, et qu'il devrait participer au prochain Mondial. L'OL sait donc à quoi s'en tenir s'il veut s'offrir un joueur capable à lui tout seule de faire basculer un match.
0
Articles Recommandés
Pierre Sage attend des réponses
Lens

Lens : Pierre Sage n'a toujours pas digéré le KO

Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé

« J’espère qu’un jour il la gagneront », Mbappé pris par la patrouille

ICONSPORT_363737_0039 (1)
ASSE

L'ASSE veut éviter un piège énorme

PSG-Bayern suscite un énorme engouement
PSG

Billets pour PSG-Bayern: Frustration et prix scandaleux

Fil Info

17 avr. , 10:00
Lens : Pierre Sage n'a toujours pas digéré le KO
17 avr. , 9:30
« J’espère qu’un jour il la gagneront », Mbappé pris par la patrouille
17 avr. , 9:00
L'ASSE veut éviter un piège énorme
17 avr. , 8:40
Billets pour PSG-Bayern: Frustration et prix scandaleux
17 avr. , 8:00
L'OM accepte 15ME et le laisse partir
17 avr. , 7:40
Indice UEFA : Le PSG et Strasbourg font le bonheur de la France
17 avr. , 7:20
TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 avr. , 7:00
TV : Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 avr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Derniers commentaires

TV : Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Match piège

TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Si le PSG l'emporte, il sera quasi assuré du titre et pourra se permettre d'aligner une équipe remaniée lors des autres matchs en championnat.

« J’espère qu’un jour il la gagneront », Mbappé pris par la patrouille

Mbappe a joué 7 ans au PSG et a le record de buts. Il mérite du respect pour ça. Il a toujours voulu jouer à Madrid, c'était écrit qu'il y aille. Le PSG n'a pas eu de chance plusieurs fois et ils aurait pu soulever le titre en particulier lors de la finale en 2020 ou en 2024 quand le PSG se fait éliminer par Dortmund. Là il se font sortir parce que camavinga a un cerveau de mouche et que d'autres n'ont pas fait leur match. Madrid n'a pas la meilleure équipe au global

Billets pour PSG-Bayern: Frustration et prix scandaleux

7.60 ou 76000?= coquilles dans les 2 cas

Indice UEFA : Le PSG et Strasbourg font le bonheur de la France

L important n est pas d aller chercher ceux de devant. On a largement assez de representants en coupe d europe. L important est de pérenniser au maximum les clubs qui y sont régulièrement pour qu ils ne prennent pas la coupe d europe comme un "extra" dans leur saison. La conférence league par exemple on doit la gagner une fois tous les 4/5 ans, c est clairement du niveau de nos représentants s ils prennent ça sérieusement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading