OL : Ilan Kebbal pour 12ME, Lyon y pense très fort

A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris FC, Ilan Keball devrait changer de club l'été prochain. L'OL, qui avait déjà pensé à lui au mercato 2025, va revenir à la charge.

Arrivé en provenance du Stade de Reims au Paris Football Club en 2022, Ilan Kebbal a largement contribué à l'accession du club de la capitale en Ligue 1. Et même si Antoine Kombouaré l'a laissé sur le banc lors de la large victoire du Paris FC face à l'AS Monaco le week-end dernier, le milieu international algérien suscite toujours un très gros intérêt en Europe, mais aussi en Ligue 1. Selon Nabil Djellit, Ilan Kebbal, qui avait déjà été évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais au mercato estival l'an passé, pourrait de nouveau faire l'objet d'une offre de la part des dirigeants du club de Michele Kang. Pour parvenir à un accord avec le Paris FC, l'OL et les autres candidats pour accueillir le joueur algérien devront débourser autour de 12 millions d'euros.

L'OL ne lâche pas Ilan Kebbal

Le journaliste de L'Equipe confirme qu'en plus de l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et l'AS Monaco sont attentifs à la situation de celui qui cette saison a marqué huit buts, dont un lors du 3-3 contre Lyon, et signé quatre passes décisives en Ligue 1. A l'étranger, Brentford, Fulham, Everton, Crystal Palace seraient également tentés de recruter le milieu offensif de 27 ans, dont le nom circule également en Arabie saoudite. Nabil Djellit précise que de son côté Kebbal n'est pas du tout opposé à un départ du Paris Football Club l'été prochain, un message très clair pour les clubs cités dans ce dossier.

Après des débuts chez les Girondins de Bordeaux, Ilan Kebbal avait vite rejoint le Stade de Reims. Prêté ensuite à Lyon-La Duchère, Dunkerque et le Paris FC, l'international algérien (4 sélections) a ensuite définitivement signé au PFC. C'est grâce à cela qu'il a été convoqué en équipe d'Algérie pour la première fois en octobre 2025, et qu'il devrait participer au prochain Mondial. L'OL sait donc à quoi s'en tenir s'il veut s'offrir un joueur capable à lui tout seule de faire basculer un match.