Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

Dans la foulée de la défaite de son équipe face au TFC, Ilan Kebbal a tenu des propos assez véhéments au micro de la chaîne Ligue 1+.

A quelques jours de rejoindre l'équipe d'Algérie pour disputer la CAN 2025, Ilan Kebbal avait encore un match à jouer ce samedi en Ligue 1. Et c'est peu dire que celui qui est la star du Paris FC depuis le début de saison n'a pas du tout apprécié le comportement de l'équipe de la capitale face à Toulouse. Le milieu offensif a fait part de son vif mécontentement sans faire dans la langue de bois, quitte à faire des vagues dans le vestiaire parisien. Car Kebbal estime que son équipe n'est pas au niveau de la Ligue 1 et risque de se faire peur en fin de saison.

Le Paris FC s'enfonce au classement

C’est la 15e journée de Ligue 1 et on prend trois buts alors qu’il y a peu d’équipes qui prennent des buts comme ça. Le problème, c’est que cela fait 15 journées qu’on prend les mêmes buts, qu’on fait les mêmes erreurs. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise, c’est mérité. On est très limité, que ce soit techniquement, offensivement, défensivement. On joue avec la peur, et ça se voit sur le terrain. Nos adversaires ne viennent pas aussi souvent que cela dans notre surface, mais dès qu’ils viennent, on panique. Il faut vite se remettre les têtes à l’endroit, car si on ne se réveille pas, ça va devenir assez grave. Il y en a marre de prendre autant de buts et de perdre des matchs comme ça », a lancé celui qui cette saison a marqué six buts et signé quatre passes décisives cette saison avec le Paris FC. Invité à commenter cette défaite contre le TFC , qui laisse le Paris Football Club de plus en plus près de la zone rouge de Ligue 1, Ilan Kebbal a été cash. «», a lancé celui qui cette saison a marqué six buts et signé quatre passes décisives cette saison avec le Paris FC.