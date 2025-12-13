ICONSPORT_278477_0248
Paris FC : Kebbal tient des propos terribles

Paris FC13 déc. , 23:33
parClaude Dautel
Dans la foulée de la défaite de son équipe face au TFC, Ilan Kebbal a tenu des propos assez véhéments au micro de la chaîne Ligue 1+. 
A quelques jours de rejoindre l'équipe d'Algérie pour disputer la CAN 2025, Ilan Kebbal avait encore un match à jouer ce samedi en Ligue 1. Et c'est peu dire que celui qui est la star du Paris FC depuis le début de saison n'a pas du tout apprécié le comportement de l'équipe de la capitale face à Toulouse. Le milieu offensif a fait part de son vif mécontentement sans faire dans la langue de bois, quitte à faire des vagues dans le vestiaire parisien. Car Kebbal estime que son équipe n'est pas au niveau de la Ligue 1 et risque de se faire peur en fin de saison. 

Le Paris FC s'enfonce au classement

Invité à commenter cette défaite contre le TFC, qui laisse le Paris Football Club de plus en plus près de la zone rouge de Ligue 1, Ilan Kebbal a été cash. « C’est la 15e journée de Ligue 1 et on prend trois buts alors qu’il y a peu d’équipes qui prennent des buts comme ça. Le problème, c’est que cela fait 15 journées qu’on prend les mêmes buts, qu’on fait les mêmes erreurs. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise, c’est mérité. On est très limité, que ce soit techniquement, offensivement, défensivement. On joue avec la peur, et ça se voit sur le terrain. Nos adversaires ne viennent pas aussi souvent que cela dans notre surface, mais dès qu’ils viennent, on panique. Il faut vite se remettre les têtes à l’endroit, car si on ne se réveille pas, ça va devenir assez grave. Il y en a marre de prendre autant de buts et de perdre des matchs comme ça », a lancé celui qui cette saison a marqué six buts et signé quatre passes décisives cette saison avec le Paris FC.
Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à L'Equipe, Antoine Arnault avait expliqué qu'il envisageait un mercato très actif en janvier. Le propriétaire du Paris FC va devoir passer des paroles aux actes, car sur ce que l'on a vu contre Toulouse, le club de la capitale pourrait repartir en Ligue 2 plus vite qu'il ne l'avait prévu.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

