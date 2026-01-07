Le Paris FC va recruter du lourd en Angleterre

Ne brulons pas ce qu'on a adoré.Sa blessure l'a beaucoup affecté mais il revient en forme.Pour sa prolongation de contrat Paris trouvera un accord.Paris a le temps
Barcola ne brille pas cette saison.Son dernier match a été décevant .il file un mauvais coton, un mauvais passage qui dure hélas mais il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Il faut qu'il reprenne confiance
En ce qui concerne DONNARUMA c’est ENRIQUE qui l’a viré il faut arrêter avec ces niaiseries de contrat .C’est effectivement possible qu’il se passe la même chose pour DEMBELE qui n’est plus qu’un intermittent et je suis gentil
Doué revient bien apres sa blessure.on peut compter sur lui pour ne pas faire de cadeau aux marseillais
L.E ne partira pas avant un bon moment.Mais c'est vrai que Guardiola pourrait lui succeder
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Le centre d’entraînement sous la neige ❄️ ☃️ 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC