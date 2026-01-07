ICONSPORT_281340_0317

Le Paris FC va recruter du lourd en Angleterre

Paris FC07 janv. , 20:20
parCorentin Facy
15e de Ligue 1 à l’issue de la phase aller, le Paris FC n’a aucune marge et souhaite se renforcer lors de ce mois de janvier pour assurer tranquillement son maintien. Le club francilien a plusieurs cibles en Premier League.
Acteur majeur du mercato en Ligue 1 l’été dernier, le Paris FC va remettre ça cet hiver. Les dirigeants franciliens ont conscience qu’il faut renforcer l’effectif de Stéphane Gilli pour éviter une mauvaise surprise à la fin de la saison, à savoir un aller direct pour la Ligue 2. Le PFC est actuellement 15e du championnat et veut éviter de se faire une grosse frayeur durant cette seconde partie de saison. Le mois de janvier démarre à peine et Paris tient sa première recrue de l’hiver en la personne du polyvalent attaquant Luca Koleosho, qui débarque en provenance de Burnley.
L’Italien de 21 ans ne sera pas le seul joueur à signer au Paris FC cet hiver et peut-être pas non plus le seul à faire le voyage depuis l’Angleterre. RMC confirme que le club évoluant à Jean-Bouin souhaite encore recruter au moins un défenseur central et un milieu de terrain au mercato. Derrière, la priorité se nomme Issa Diop de Fulham mais Felix Uduokhai (Besiktas) est une autre piste étudiée. Les deux joueurs sont en balance et l’un d’entre eux devrait signer au PFC selon nos confrères.

Diop et un n°6 de Premier League ciblés

Le média ajoute que pour renforcer son milieu de terrain, le Paris FC « a bien avancé sur un numéro six costaud qui joue en Angleterre », sans toutefois apporter plus de précisions sur l’identité du joueur en question. Les supporters parisiens peuvent néanmoins mettre leurs rêves de côté. Pas de grosse star en vue durant de ce mois de janvier durant lequel « il n’est toujours pas prévu de lâcher des dizaines de millions d’euros ». Il va donc déjà falloir batailler pour acter le maintien avant d’espérer un mercato de gala lors de la prochaine fenêtre estivale du côté du Paris Football Club.
