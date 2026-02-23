Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM

ICONSPORT_275433_0026
Pour trouver l’origine des difficultés marseillaises, Adil Rami remonte jusqu’à l’été dernier. Et plus précisément aux moments où l’Olympique de Marseille s’est séparé des milieux Adrien Rabiot et Valentin Rongier.
Difficile de dire si le stage à Marbella sera efficace. Une chose est sûre, c’est que la mission confiée à Habib Beye ressemble à un casse-tête. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille devra trouver les solutions que son prédécesseur Roberto De Zerbi a tant cherchées pendant des mois. Pour commencer, il est clair que l’état psychologique du groupe fait partie des problèmes. On peut également s’interroger sur le niveau de l’effectif qui, selon Adil Rami, a énormément perdu l’été dernier avec les départs des milieux Adrien Rabiot et Valentin Rongier.
« Le problème peut être mental mais quand tu joues à l'Olympique de Marseille, tu te dois de kiffer tous les matchs que tu joues, a commenté le consultant de Ligue 1+. Là, le fait qu'ils aient un nouvel entraîneur et qu'ils n'aient pas gagné, je ne suis pas encore là-dessus parce qu'il faut du temps de travail. Aujourd'hui c'est compliqué de juger. Mais on ne peut pas non plus oublier ce qu'il y a eu en début de saison. Moi je pense toujours à des joueurs comme Rabiot et Rongier qui est parti du côté de Rennes. »

Rami pointe l'entrejeu

« Aujourd'hui quand je vois les matchs de l'Olympique de Marseille, on a tendance à taper sur la défense marseillaise. Mais pour moi c'est un grand problème au milieu de terrain aussi, a souligné l’ancien défenseur central du club phocéen. (…) Là ça fait quelques temps, pour moi on n'en parle pas assez. Mais je trouve que le milieu de terrain est trop faible. Ou du moins ils ne sont pas à 100% et du coup on pointe la défense alors que j'en suis sûr et certain, c'est ailleurs qu'il faut pointer du doigt. » La direction peut aussi se sentir visée.
