Mercato : Un buteur italien débarque au Paris FC

Paris FC07 janv. , 14:20
parCorentin Facy
A la recherche d'un avant-centre sur ce mercato d’hiver, le Paris FC a trouvé le renfort tant attendu avec la signature du méconnu Luca Koleosho.
Très actif l’été dernier avec plus de 50 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts, le Paris FC n’a pas caché qu’il comptait sur ce mercato hivernal pour compléter et ajuster son effectif. Un renfort au poste de numéro neuf était notamment souhaité et selon les informations de Fabrizio Romano, le club francilien a trouvé chaussure à son pied. Le journaliste nous apprend qu’un accord a été trouvé entre le PFC et Burnley pour le transfert de Luca Koleosho, attaquant italien de 21 ans prêté depuis le début de la saison à l’Espanyol Barcelone, où il n’a démarré aucun match comme titulaire.
Le club qui évolue en Liga a d’ores et déjà donné son accord pour casser le prêt de Luca Koleosho (0 but cette saison), ce qui va permettre à Burnley de le vendre au Paris FC. Un accord total a été trouvé, mais le montant du transfert n’a pas encore filtré. Formé à l’Espanyol Barcelone puis acheté par Burnley pour 3 millions d’euros en juillet 2023, l’attaquant né aux Etats-Unis n’a pas encore confirmé les grands espoirs placés en lui à ses débuts. Il tentera de définitivement lancer sa carrière au Paris FC, où une place est clairement à prendre en attaque puisque pour l’instant, ni Krasso, ni Geubbels ni Ikoné n’ont réussi à définitivement s’imposer comme le numéro 9 titulaire de l’équipe de Stéphane Gilli.
Loading