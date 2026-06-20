Le Paris FC a trouvé un buteur italien à 15 ME

Le Paris FC est pour le moment, mais il a débuté son travail pour se renforcer au mercato. Cela passe par un bon plan en Allemagne.

Après Ciro Immobile, le Paris FC cherche à s’offrir un autre attaquant italien, bien moins connu toutefois. Le club de la capitale, qui a réussi une première saison encourageante en Ligue 1 après s’être fait peur au coeur de l’hiver, envisage de réaliser quelques gros coups sur le marché des transferts.

Zoma, un joueur en pleine bourre

Selon la presse allemande et le quotidien Nürnberger Nachrichten, le Paris FC accélère pour s’offrir Mohamed Ali Zoma. A 22 ans, le natif de Merate est un attaquant d’origine ivoirienne qui a fait ses classes dans les divisions inférieures en Italie. Mais cete saison, il a subitement décollé avec Nuremberg, au point d’inscrire 14 buts en 29 matchs en Bundesliga 2. Une réussite qui a fait grimper sa valeur, qui était de moins d’un million d’euros à son arrivée l’été dernier. Désormais, elle serait proche de 10 millions d’euros. Et afin de griller la concurrence, le Paris FC envisagerait de mettre 15 millions d’euros.

Selon la presse allemande, Zoma est déjà chaud pour signer à Paris et rejoindre ainsi l’élite d’un grand championnat européen. A noter qu’en France, le RC Lens s’est intéressé à lui ces derniers jours, sans aller plus loin pour le moment. Zoma possède des touches en Allemagne et en Italie, mais le Paris FC est annoncé comme le club le plus proche pour le faire signer.