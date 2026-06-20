ICONSPORT_364682_0033

Le Paris FC a trouvé un buteur italien à 15 ME

Paris FC20 juin , 13:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Paris FC est pour le moment, mais il a débuté son travail pour se renforcer au mercato. Cela passe par un bon plan en Allemagne.
Après Ciro Immobile, le Paris FC cherche à s’offrir un autre attaquant italien, bien moins connu toutefois. Le club de la capitale, qui a réussi une première saison encourageante en Ligue 1 après s’être fait peur au coeur de l’hiver, envisage de réaliser quelques gros coups sur le marché des transferts.

Zoma, un joueur en pleine bourre

Selon la presse allemande et le quotidien Nürnberger Nachrichten, le Paris FC accélère pour s’offrir Mohamed Ali Zoma. A 22 ans, le natif de Merate est un attaquant d’origine ivoirienne qui a fait ses classes dans les divisions inférieures en Italie. Mais cete saison, il a subitement décollé avec Nuremberg, au point d’inscrire 14 buts en 29 matchs en Bundesliga 2. Une réussite qui a fait grimper sa valeur, qui était de moins d’un million d’euros à son arrivée l’été dernier. Désormais, elle serait proche de 10 millions d’euros. Et afin de griller la concurrence, le Paris FC envisagerait de mettre 15 millions d’euros.
Selon la presse allemande, Zoma est déjà chaud pour signer à Paris et rejoindre ainsi l’élite d’un grand championnat européen. A noter qu’en France, le RC Lens s’est intéressé à lui ces derniers jours, sans aller plus loin pour le moment. Zoma possède des touches en Allemagne et en Italie, mais le Paris FC est annoncé comme le club le plus proche pour le faire signer.
Articles Recommandés
ICONSPORT_360824_0199
Liga

Cucurella arrive au Real, un joueur demande à partir

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuowqkq6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01sjbcrc1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Tout le Brésil attend Neymar contre l'Ecosse

ICONSPORT_252002_0278
OL

OL : Une future recrue inquiète déjà

Casemiro ICONSPORT_366540_0331
Mercato

Mercato : Casemiro rejoint Messi, c'est bouclé à 100%

Fil Info

20 juin , 14:40
Cucurella arrive au Real, un joueur demande à partir
20 juin , 14:20
Tout le Brésil attend Neymar contre l'Ecosse
20 juin , 14:00
OL : Une future recrue inquiète déjà
20 juin , 13:45
Mercato : Casemiro rejoint Messi, c'est bouclé à 100%
20 juin , 13:20
OM : Le Genoa insiste, Hamed Traoré vide son casier
20 juin , 13:00
Georgina Rodríguez et Madalena Aragão, le Portugal part en vrille
20 juin , 12:40
Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur
20 juin , 12:30
TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
20 juin , 12:25
Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Derniers commentaires

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

L article n a ni queue ni tête pfff

OL : Une future recrue inquiète déjà

Bla... bla... bla...

80 ME, le PSG reçoit une première offre pour Barcola

Les vieux Diomandé refusé à 100 M et nous avec le palmarès on devrait se coucher avec 80 M, la bonne blague. C'est 120 mini et encore on a pas envie de vendre.

OL : Une future recrue inquiète déjà

Eh ben ça promet… « Un joueur de cirque » 🤡

PSG : Pour Olise, le Real va faire pire que le Qatar

Top 5 ou 10 sûrement, décisif 30 fois en 50 matchs pr un aillier c'est grosse saison, mais Olise, aillier aussi, c'est 50 fois en 50 matchs Après c'est peut être kvara qui aura le BO, il sera un bon prétendant mais je trouve Olise meilleur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading