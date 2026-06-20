Le Paris FC a trouvé un buteur italien à 15 ME

L article n a ni queue ni tête pfff
Bla... bla... bla...
Les vieux Diomandé refusé à 100 M et nous avec le palmarès on devrait se coucher avec 80 M, la bonne blague. C'est 120 mini et encore on a pas envie de vendre.
Eh ben ça promet… « Un joueur de cirque » 🤡
Top 5 ou 10 sûrement, décisif 30 fois en 50 matchs pr un aillier c'est grosse saison, mais Olise, aillier aussi, c'est 50 fois en 50 matchs Après c'est peut être kvara qui aura le BO, il sera un bon prétendant mais je trouve Olise meilleur
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