Kombouaré agace, le Paris FC l’a déjà remplacé

Alors qu’il avait annoncé sa présence pour la reprise de l’entraînement, Antoine Kombouaré ne sera plus le coach du Paris FC la saison prochaine. Les nouvelles exigences du Kanak ont agacé le club parisien qui s’apprête à nommer le Britannique Liam Rosenior dans les prochains jours.

Antoine Kombouaré ne l’a pas vu venir. La semaine dernière, l’entraîneur du Paris FC s’annonçait lui-même présent pour la reprise initialement programmée mercredi. Sauf que ses dirigeants en ont décidé autrement. Une séparation n’était pourtant pas d’actualité il y a encore quelques semaines. Nommé en février dernier, le successeur de Stéphane Gilli avait obtenu un maintien confortable en Ligue 1 . Mais au moment où ses problèmes aux genoux inquiétaient ses supérieurs, l’ancien coach du FC Nantes a jugé pertinent de réclamer une prolongation assortie d’une revalorisation salariale.

Kombouaré trop gourmand

En interne, sa demande a surpris et surtout agacé. A tel point que la direction a rapidement envisagé le licenciement de son entraîneur sous contrat jusqu’en 2027, prévenait L’Equipe, qui nous apprend ce lundi que le Paris FC a subitement décidé de décaler la reprise de l’entraînement au 9 juillet. De quoi confirmer la tendance d’un changement de coach. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que tout va s’accélérer dans les jours à venir. Selon les informations de Foot Mercato , le club de la famille Arnault devrait rapidement nommer Liam Rosenior.

L’ancien coach de Strasbourg a déjà donné son accord pour prendre les commandes. Priorité du directeur sportif Marco Neppe, le Britannique, libre après son bref passage par Chelsea cette saison, règle maintenant les derniers détails avant de s’engager officiellement avec le 11e de Ligue 1. Si ce n’est pas encore fait, la direction parisienne ne va pas tarder à contacter Antoine Kombouaré. Et ce ne sera pas pour discuter d’une augmentation de salaire…