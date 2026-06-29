Kombouaré agace, le Paris FC l’a déjà remplacé

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.
Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc
Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.
Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.
Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.
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