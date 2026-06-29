ICONSPORT_366058_0487 Kombouaré

Kombouaré agace, le Paris FC l’a déjà remplacé

Paris FC29 juin , 14:00
parEric Bethsy
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Alors qu’il avait annoncé sa présence pour la reprise de l’entraînement, Antoine Kombouaré ne sera plus le coach du Paris FC la saison prochaine. Les nouvelles exigences du Kanak ont agacé le club parisien qui s’apprête à nommer le Britannique Liam Rosenior dans les prochains jours.
Antoine Kombouaré ne l’a pas vu venir. La semaine dernière, l’entraîneur du Paris FC s’annonçait lui-même présent pour la reprise initialement programmée mercredi. Sauf que ses dirigeants en ont décidé autrement. Une séparation n’était pourtant pas d’actualité il y a encore quelques semaines. Nommé en février dernier, le successeur de Stéphane Gilli avait obtenu un maintien confortable en Ligue 1. Mais au moment où ses problèmes aux genoux inquiétaient ses supérieurs, l’ancien coach du FC Nantes a jugé pertinent de réclamer une prolongation assortie d’une revalorisation salariale.

Kombouaré trop gourmand

En interne, sa demande a surpris et surtout agacé. A tel point que la direction a rapidement envisagé le licenciement de son entraîneur sous contrat jusqu’en 2027, prévenait L’Equipe, qui nous apprend ce lundi que le Paris FC a subitement décidé de décaler la reprise de l’entraînement au 9 juillet. De quoi confirmer la tendance d’un changement de coach. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que tout va s’accélérer dans les jours à venir. Selon les informations de Foot Mercato, le club de la famille Arnault devrait rapidement nommer Liam Rosenior.
L’ancien coach de Strasbourg a déjà donné son accord pour prendre les commandes. Priorité du directeur sportif Marco Neppe, le Britannique, libre après son bref passage par Chelsea cette saison, règle maintenant les derniers détails avant de s’engager officiellement avec le 11e de Ligue 1. Si ce n’est pas encore fait, la direction parisienne ne va pas tarder à contacter Antoine Kombouaré. Et ce ne sera pas pour discuter d’une augmentation de salaire…
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OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.

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Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

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