Zidane amoureux de deux génies du PSG

Le PSG marche sur l'eau depuis quelques mois et le doit grandement aux performances de son milieu de terrain. S'il y a bien une personnalité impressionnée par ce Paris version Luis Enrique, c'est Zinédine Zidane.

Le Paris Saint-Germain espère de nouveau soulever la Ligue des champions à la fin de la saison. Luis Enrique sait que la tâche sera difficile. Cependant, l'Espagnol a de quoi se montrer confiant au vu du rendement de son collectif. Parmi les satisfactions du PSG : Joao Neves et Vitinha. Les deux joueurs portugais ont une faculté à garder la balle et orienter le jeu qui fait souvent la différence. En tout cas, leurs performances ont eu le temps de séduire une légende du football, à savoir Zinédine Zidane.

Zidane sur les fesses

Lors d'une apparition au Festival Dello Sport organisé par la Gazzetta Dello Sport ce dimanche, le champion du monde 98 n'a en effet pas pu cacher son admiration pour Vitinha et Joao Neves, précisant : « Ils ne perdent jamais le ballon ». Sans doute de quoi le réconcilier un peu avec le football moderne. En effet, Zidane n'a pas manqué d'exprimer quelques regrets sur le jeu qu'il pouvait apprécier aujourd'hui : « Quand je regarde les matchs, je veux voir du jeu offensif, quelqu’un qui dribble, qui fait des passes de 40 mètres. Il y a de bons matchs de temps en temps mais il y a quelque chose qui me manque ».

Sauf rebondissement, Zinédine Zidane aura prochainement le temps de mettre en pratique ses désirs de jeu avec l'équipe de France. L'ancien du Real Madrid n'a pas caché qu'il était prêt à prendre la succession de Didier Deschamps. De quoi faire saliver les fans et observateurs du football français, qui espèrent que Zidane sera l'homme de la situation. Surtout après le bilan très positif il faut le dire de Didier Deschamps depuis sa prise de fonctions en 2012.