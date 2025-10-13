ICONSPORT_272511_0239
Lamine Yamal

Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse

PSG13 oct. , 18:00
parClaude Dautel
1
Romain Molina affirme que le Qatar souhaite faire signer Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Mais d'autres spécialistes du PSG et du mercato affirment que la signature de la star du FC Barcelone est tout simplement impossible.
Après avoir tourné le dos à Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG pourrait craquer et payer plusieurs centaines de millions d'euros afin de recruter Lamine Yamal, Paris profitant de la proximité de l'agent de Yamal, Jorge Mendes, avec Nasser Al-Khelaifi. C'est ce qu'a affirmé Romain Molina dans une vidéo qui a évidemment fait du bruit du côté des supporters du Paris SG et du FC Barcelone. Cependant, sans remettre en cause les rumeurs relayées par le journaliste, Jean-Baptiste Guégan, qui est expert en Géopolitique du Sport du PSG et qui est membre de Paris United (rien à voir avec le chanteur), affirme que cette signature du jeune prodige du Barça et de l'équipe d'Espagne est totalement impossible pour des raisons réglementaires.

Yamal trop cher pour le PSG, CQFD

Sur la chaîne Youtube de Paris United, Jean-Baptiste Guégan est très clair sur ce sujet, quitte à climatiser l'ambiance. « Financièrement, si Lamine Yamal signe au PSG, ce sera un transfert de fou furieux. Et si je suis honnête, le fair-play financier, l’état des droits TV et le cadre fixé par la DCNG empêcheront le Paris Saint-Germain de le faire signer. Aujourd’hui, même si on avait 200 à 300 millions d’euros à mettre sur lui, ce qui serait le cas si on regarde sa valeur sur Transfermarkt, ce ne sera pas possible. Seuls des clubs de Premier League pourraient le faire. Honnêtement, je ne crois pas un quart de seconde à la signature de Lamine Yamal au PSG », a reconnu le spécialiste de l'économie et de la géopolitique autour du Paris Saint-Germain. 
Autrement dit, même si Jorge Mendes a une bonne relation avec le président qatari du PSG, cela ne permet pas de lever les doutes sur la réalité d'un transfert de Lamine Yamal à Paris. D'autant que sportivement, l'attaquant espagnol ne colle pas réellement avec les souhaits de Luis Enrique. Pour l'entraîneur des champions d'Europe en titre, qui est soutenu par ses dirigeants, mais aussi par la totalité des supporters parisiens, l'heure d'un PSG version stars est désormais terminée. Et la victoire en Ligue des Champions a montré que ce choix imposé par Luis Enrique est le bon.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
Equipe de France

L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial

Kad Merad
OL

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

ICONSPORT_258202_0106
ASSE

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

ICONSPORT_271638_0245
OM

OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale

ICONSPORT_273378_0563
Equipe de France

TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

19:30
L'UEFA veut rendre sexy les qualifications pour le Mondial
19:00
Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE
18:40
ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté
18:20
OM : Son armada s'agrandit, De Zerbi se régale
18:05
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17:40
La compo de l'équipe de France contre l'Islande déjà dévoilée
17:30
La FIFA ne rigole pas, Lille va prendre cher
17:00
Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?
16:30
Nantes : Kurzawa en joker, ça chauffe

Derniers commentaires

Lyon : Une star avoue son attirance pour l'ASSE

C'est tout sauf une star

Lamine Yamal, le PSG refuse de signer le nouveau Neymar

Le talent est là mais trop d'égo.

ASSE-OL : Le procès des lanceurs de pièces reporté

N'auriez pas trouvé une p'tite pièce par hasard ?

Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse

Honnêtement aucun supporter du PSG n'y croit non plus, rires.

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Le PSG a fait quoi durant + d un siècle sans le butane ? A citer Montpellier, n oublie pas Lyon et l OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading