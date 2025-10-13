Lamine Yamal au PSG, la DNCG refuse

Romain Molina affirme que le Qatar souhaite faire signer Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Mais d'autres spécialistes du PSG et du mercato affirment que la signature de la star du FC Barcelone est tout simplement impossible.

Après avoir tourné le dos à Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG pourrait craquer et payer plusieurs centaines de millions d'euros afin de recruter Lamine Yamal, Paris profitant de la proximité de l'agent de Yamal, Jorge Mendes, avec Nasser Al-Khelaifi. C'est ce qu'a affirmé Romain Molina dans une vidéo qui a évidemment fait du bruit du côté des supporters du Paris SG et du FC Barcelone . Cependant, sans remettre en cause les rumeurs relayées par le journaliste, Jean-Baptiste Guégan, qui est expert en Géopolitique du Sport du PSG et qui est membre de Paris United (rien à voir avec le chanteur), affirme que cette signature du jeune prodige du Barça et de l'équipe d'Espagne est totalement impossible pour des raisons réglementaires.

Yamal trop cher pour le PSG, CQFD

Sur la chaîne Youtube de Paris United, Jean-Baptiste Guégan est très clair sur ce sujet, quitte à climatiser l'ambiance. « Financièrement, si Lamine Yamal signe au PSG, ce sera un transfert de fou furieux. Et si je suis honnête, le fair-play financier, l’état des droits TV et le cadre fixé par la DCNG empêcheront le Paris Saint-Germain de le faire signer. Aujourd’hui, même si on avait 200 à 300 millions d’euros à mettre sur lui, ce qui serait le cas si on regarde sa valeur sur Transfermarkt, ce ne sera pas possible. Seuls des clubs de Premier League pourraient le faire. Honnêtement, je ne crois pas un quart de seconde à la signature de Lamine Yamal au PSG », a reconnu le spécialiste de l'économie et de la géopolitique autour du Paris Saint-Germain.

Autrement dit, même si Jorge Mendes a une bonne relation avec le président qatari du PSG, cela ne permet pas de lever les doutes sur la réalité d'un transfert de Lamine Yamal à Paris. D'autant que sportivement, l'attaquant espagnol ne colle pas réellement avec les souhaits de Luis Enrique. Pour l'entraîneur des champions d'Europe en titre, qui est soutenu par ses dirigeants, mais aussi par la totalité des supporters parisiens, l'heure d'un PSG version stars est désormais terminée. Et la victoire en Ligue des Champions a montré que ce choix imposé par Luis Enrique est le bon.