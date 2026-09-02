Chelsea contacte un ex du PSG après avoir raté Camara

Chelsea contacte un ex du PSG après avoir raté Camara

Premier League02 sept. , 17:30
parCorentin Facy
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A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, Chelsea a tenté Manu Koné puis Lamine Camara mardi… en vain. Les Blues se rabattent sur un ancien Parisien.
La dernière journée du mercato a été particulièrement animée pour Chelsea, ce mardi. Les Blues ont officialisé le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City pour plus de 140 millions d’euros. Un transfert attendu depuis plusieurs semaines et donc anticipé par le club londonien, qui avait deux pistes sous le coude pour remplacer l’Argentin. La première menait à Manu Koné, que l’AS Roma a finalement refusé de vendre. Chelsea s’est donc rabattu sur Lamine Camara, brillant avec l’AS Monaco et le Sénégal depuis plusieurs mois.
Un accord a d’ailleurs été trouvé mardi soir pour le départ du joueur vers l’Angleterre… mais le deal a finalement capoté dans le money-time. Un énorme coup dur pour Monaco sur le plan financier et pour Chelsea sportivement. Un couac à oublier pour la formation de Xabi Alonso, qui n’a pas abandonné l’idée de se renforcer dans l’entrejeu même si le mercato a fermé ses portes. La preuve, Foot Mercato nous apprend que Chelsea a contacté au cours des dernières heures Georginio Wijnaldum, libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et son départ d’Al-Ettifaq.

Chelsea fonce sur Wijnaldum 

Le Néerlandais de 35 ans sort d’une saison à 33 matchs et 16 buts en Saudi Pro League et a disputé la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas. Chelsea considère donc que malgré son âge avancé, celui qui a également porté les couleurs de Liverpool et du Paris Saint-Germain peut lui apporter. Le club anglais doit de toute façon recruter car son entrejeu semble trop limité quantitativement avec seulement Caicedo, Lavia, Barco et Henderson comme vrais milieux de terrains relayeurs ou défensifs. Reste maintenant à voir si Wijnaldum débarquera à Chelsea et parviendra à faire oublier les échecs Koné et Camara, un sacré défi pour le Néerlandais.
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