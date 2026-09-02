PSG : Le mercato d'hiver est déjà lancé à Paris

PSG : Le mercato d'hiver est déjà lancé à Paris

PSG02 sept. , 14:40
parQuentin Mallet
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Si une dernière recrue était espérée par la direction sportive parisienne dans les ultimes instants du mercato estival, le PSG garde ses idées en tête et ne s'interdit pas de les réactiver lors de la prochaine fenêtre hivernale.
C'est fait, le coup de sifflet final du mercato estival a retenti à minuit, alors que les clubs européens réglaient leurs derniers dossiers de dernière minute. L'OL et Monaco ont particulièrement animé ce jour le plus long, avec les interminables feuilletons Fofana, Balogun et Camara, pendant que le Paris Saint-Germain vivait une fin de mercato plutôt tranquille.
Du moins en apparence, car au-delà de l'officialisation de la vente d'Ibrahim Mbaye à Aston Villa contre 55 millions d'euros, le champion de France en titre et habitué des coups sur le fil a bel et bien tenté de boucler un dernier transfert. Mais finalement, il n'en est rien, et Paris se réserve désormais le droit de passer à l'action l'hiver prochain.

Le PSG attend déjà l'hiver

C'est en tout cas ce qu'indique L'Equipe, selon qui la direction du Paris Saint-Germain ne compte pas fermer définitivement certaines de ses pistes malgré la fermeture définitive du mercato estival. Le quotidien sportif français indique que le double tenant du titre en Ligue des champions ne s'interdit pas de réactiver des dossiers en janvier pour combler des besoins qui subsistent encore. Par exemple, Paris a longtemps cherché un défenseur axial droit, capable de dépanner dans le couloir, mais n'a jamais trouvé chaussure à son pied. La nécessité est toujours présente et le sera sans conteste en janvier prochain.
En attendant, Luis Enrique dispose d'un effectif pléthorique, à tel point qu'il va devoir laisser 2 joueurs en tribunes à chaque match. De quoi faire reposer les organismes de certains au besoin, et garder tout le monde concerné pour aller chercher une troisième étoile consécutive.

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Derniers commentaires

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Ah bah tiens qu'elle surprise !! Il y pas plus déshumanisé qu'une pourriture d'extrême droite !!

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

mais Leogets, c'est de ma faute si ce que je vote au premier tour n'est jamais eu 2eme?? Donc oui partir du moment qu il y a le FN au 2eme, je vote SYSTEMTIQUMENT CONTRE

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Rick morty, idiot que tu es, il n'éxiste pas une seule personne condamné pour racisme dans les rangs de lfi, ces gens la sont propres, tout simplement. Contrairement au RN dont plusieurs membres sont condamnés pour racisme et antisémitisme et dont TOUS les membres sont condamnés pour vol d'argent public. Quand je disais plus haut que tout était inversé dans ce pays de tarés, je pense exactement a quelqu'un comme toi.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bah ouais ... mais c'est pas propre à l'antisémitisme de vouloir minimiser ou maximiser les choses ! C'est propres aux médias mainstream .. Perso je préfère aller voir des médias d'autres pays qui ont un regard extérieur que tous les nôtres qui sont à la solde de quelques groupes de presse.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

Bein moi ca sera LFi au 2eme si c'est le FN en face.... Et je n'aurai pas voter LFI au premier hein...

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