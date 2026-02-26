Ita : C'est terminé, l'Inter vire Marcus Thuram

Article en carton…
99999 parle pas avec lui il comprend rien au foot lui c'est le foutre plutôt. Il compte en mois et pas en matchs ce fils de capote trouée. En 3 mois ça fait combien de match tocard? C’est une hyène à l’affût psk il aime trop se faire martyriser c’est son côté sado à ce petit gluant
Il va faire exploser le vestiaire de l'OL a lui tout seul. Vous allez voir
Endrick 5 buts 1 passe décisive en 7 matchs Gonçalo Ramos 5 buts et 1 passe décisive en 22 matchs de ligue1 Amine Gouiri 5 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de ligue 1
C sur que les mains du Qatar son propres et lavées à l’eau de javel…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
Marcus Thuram missed 4 chances inside the box vs Bodoe/Glimt, no player has missed more in a single #UCL match this season. 🥅✖️