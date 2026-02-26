Marcus Thuram ICONSPORT_360297_0144

Ita : C'est terminé, l'Inter vire Marcus Thuram

Serie A26 févr. , 15:00
parCorentin Facy
Bien moins décisif que la saison dernière, Marcus Thuram ne sera pas retenu par l’Inter Milan cet été. L’international français est poussé vers la sortie.
Auteur d’une saison mémorable en 2024-2025 et grand artisan du parcours exceptionnel de l’Inter Milan en Ligue des Champions, Marcus Thuram est à la peine pour sa troisième année chez les Nerazzurri. Auteur de sept petits buts en Série A, l’international français n’a clairement pas le même rendement que par le passé. La concurrence du jeune italien Sebastiano Esposito explique en partie cette baisse de régime, autant que les difficultés de son équipe.
Même si l’Inter est leader de Série A, le visage de l’équipe a radicalement changé depuis le départ de Simone Inzaghi, remplacé à l’intersaison par Cristian Chivu. Marcus Thuram en paie les pots cassés au point que l’Inter Milan souhaite s’en débarrasser. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, c’est une véritable « révolution » qui se prépare au sein du club milanais dans l’optique de l’été prochain.

L'Inter veut se séparer de Thuram

La direction souhaite renouveler une partie importante de l’effectif et Marcus Thuram fait partie des joueurs poussés vers la sortie. Le Français est « annoncé sur la sellette » par le quotidien aux pages roses et pourrait être sacrifié au même titre que Calhanoglu et -plus étonnant encore- Barella. L’information du quotidien italien est par ailleurs confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui explique que Marcus Thuram n’est plus intransférable aux yeux des dirigeants de l’Inter Milan.
L’homme aux 31 sélections (2 buts) avec l’équipe de France est valorisé à 60 millions d’euros par Transfermarkt alors que son contrat court jusqu’en juin 2028. Reste à voir quels seront les clubs qui se positionneront pour le recruter. Son profil risque notamment de plaire en Premier League. Si tel était le cas, le prix de Marcus Thuram est susceptible de flamber pour le plus grand bonheur de l’Inter, qui l’avait fait venir gratuitement en juillet 2023 à l’issue de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach.
