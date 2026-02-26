Les trois gros problèmes du PSG

Le PSG est moins impérial, et cela s'est vu contre Monaco avec de grosses frayeurs. La défense inquiète avec des failles qui pourraient faire très mal pour la suite de la saison européene.

Le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions , après sa qualification contre Monaco. Les deux matchs se seront disputés en supériorité numérique, et malgré cela, Paris n’aura pas de fait de démonstration. Les joueurs de la Principauté ont même posé d’énormes difficultés aux Parisiens ce mercredi au Parc des Princes, se créant plusieurs occasions nettes, et passant tout proche d’arracher la prolongation en fin de rencontre, à 10 contre 11.

Marquinhos et Pacho dans le dur

Les observateurs européens l’auront remarqué, le Paris SG fait beaucoup moins peur. Son attaque est moins létale, son milieu est moins en jambes, et sa défense, qui restait la dernière place forte, est en train de vaciller. Malgré son but précieux, Marquinhos peine à retrouver la solidité qui faisait sa marque de fabrique ces dernières années. L’Equipe lui délivre la note de 4/10. Son but n’efface pas ses grosses difficultés constatées face à un Folarin Balogun mobile et puissant, qui a souvent pris le meilleur sur lui. Son compère de défense, Pacho, habituellement si fiable, a encore une fois été pris à revers sur certaines situations. Le Parisien lui colle ainsi un 4/10, tandis que L’Equipe descend à 3/10.

Le problème pour Luis Enrique, c’est que les remplaçants de ces deux joueurs, Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi ne sont pas du tout crédibles pour être titulaires sur les gros matchs à venir de Ligue des Champions. Il va donc falloir que le réveil sonne, car cela fait trop de buts encaissés par le PSG sur les derniers matchs, avec 7 en 4 rencontres.

Si les buts défilent, les interrogations se portent sur le gardien désormais titulaire. Matvey Safonov n’est plus aussi impérial, et ses prestations, sans qu’il y ait de grosses erreurs de sa part, ne lèvent pas les doutes sur ce poste très contesté. « Chevalier si il fait des perfs comme Safonov, il se fait insulter. Mais quand c'est Safonov c'est toujours la même musique, il peut jamais rien faire… », a lancé un supporter du PSG après la rencontre, tandis que de nombreux suiveurs du club parisien se sont en effet demandés si Lucas Chevalier n’aurait pas fait mieux sur les dernières rencontres. Un éternel débat et un nouveau casse-tête pour Luis Enrique, qui a très certainement vu que pour le moment, sur le plan défensif, le PSG n’est plus vraiment une équipe qui fait peur en Europe.