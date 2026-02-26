Les trois gros problèmes du PSG

Incroyable de montrer l image, ou Coulibaly percute Hakimi sans toucher le ballon et derrière d avoir le toupet de dire qu il n y pas faute, sans compter que le joueur ne prend pas rouge mais un deuxieme jaune, donc si il est trop stupide, le PSG n y peut rien
Quel naufrage.
Ben oui, on sait quand le PSG gagne, c est les autres equipes qui sont nulles ...^^ LDC tellement au rabais que ton equipe est la première equipe Française a ne pas sortir des matchs de poule !!!
Tout dépendra du classement final de toute façon. T'attire pas aussi facilement un joueur en fonction de si tu as la C1 ou non. Pour l'instant du prochain mercato je m'en contrefout. Je me doute que ca bosse déjà dessus, mais je m'en tape.
surtout que comme l annee derniere, aucune grosse equipe ne fonctionne cette année..... y a aucun monstre, aucune machine. certainement Arsenal, comme l annee derniere, mais si l infirmerie se remplit, c est fini aussi. comme l annee derniere.... Pas de grand Barca, Real, City Bayern pas mal, mais loin de ses standards. bref. encore une au rabais. Le PSG atoutes ses chances
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
Du début à la fin, merci pour le soutien. ❤️💙