Les trois gros problèmes du PSG

PSG26 févr. , 8:00
parGuillaume Conte
3
Le PSG est moins impérial, et cela s'est vu contre Monaco avec de grosses frayeurs. La défense inquiète avec des failles qui pourraient faire très mal pour la suite de la saison européene.
Le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après sa qualification contre Monaco. Les deux matchs se seront disputés en supériorité numérique, et malgré cela, Paris n’aura pas de fait de démonstration. Les joueurs de la Principauté ont même posé d’énormes difficultés aux Parisiens ce mercredi au Parc des Princes, se créant plusieurs occasions nettes, et passant tout proche d’arracher la prolongation en fin de rencontre, à 10 contre 11.

Marquinhos et Pacho dans le dur

Les observateurs européens l’auront remarqué, le Paris SG fait beaucoup moins peur. Son attaque est moins létale, son milieu est moins en jambes, et sa défense, qui restait la dernière place forte, est en train de vaciller. Malgré son but précieux, Marquinhos peine à retrouver la solidité qui faisait sa marque de fabrique ces dernières années. L’Equipe lui délivre la note de 4/10. Son but n’efface pas ses grosses difficultés constatées face à un Folarin Balogun mobile et puissant, qui a souvent pris le meilleur sur lui. Son compère de défense, Pacho, habituellement si fiable, a encore une fois été pris à revers sur certaines situations. Le Parisien lui colle ainsi un 4/10, tandis que L’Equipe descend à 3/10.
Le problème pour Luis Enrique, c’est que les remplaçants de ces deux joueurs, Lucas Beraldo et Illya Zabarnyi ne sont pas du tout crédibles pour être titulaires sur les gros matchs à venir de Ligue des Champions. Il va donc falloir que le réveil sonne, car cela fait trop de buts encaissés par le PSG sur les derniers matchs, avec 7 en 4 rencontres.
Si les buts défilent, les interrogations se portent sur le gardien désormais titulaire. Matvey Safonov n’est plus aussi impérial, et ses prestations, sans qu’il y ait de grosses erreurs de sa part, ne lèvent pas les doutes sur ce poste très contesté. « Chevalier si il fait des perfs comme Safonov, il se fait insulter. Mais quand c'est Safonov c'est toujours la même musique, il peut jamais rien faire… », a lancé un supporter du PSG après la rencontre, tandis que de nombreux suiveurs du club parisien se sont en effet demandés si Lucas Chevalier n’aurait pas fait mieux sur les dernières rencontres. Un éternel débat et un nouveau casse-tête pour Luis Enrique, qui a très certainement vu que pour le moment, sur le plan défensif, le PSG n’est plus vraiment une équipe qui fait peur en Europe.
3
Derniers commentaires

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Incroyable de montrer l image, ou Coulibaly percute Hakimi sans toucher le ballon et derrière d avoir le toupet de dire qu il n y pas faute, sans compter que le joueur ne prend pas rouge mais un deuxieme jaune, donc si il est trop stupide, le PSG n y peut rien

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Quel naufrage.

Les trois gros problèmes du PSG

Ben oui, on sait quand le PSG gagne, c est les autres equipes qui sont nulles ...^^ LDC tellement au rabais que ton equipe est la première equipe Française a ne pas sortir des matchs de poule !!!

Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé

Tout dépendra du classement final de toute façon. T'attire pas aussi facilement un joueur en fonction de si tu as la C1 ou non. Pour l'instant du prochain mercato je m'en contrefout. Je me doute que ca bosse déjà dessus, mais je m'en tape.

Les trois gros problèmes du PSG

surtout que comme l annee derniere, aucune grosse equipe ne fonctionne cette année..... y a aucun monstre, aucune machine. certainement Arsenal, comme l annee derniere, mais si l infirmerie se remplit, c est fini aussi. comme l annee derniere.... Pas de grand Barca, Real, City Bayern pas mal, mais loin de ses standards. bref. encore une au rabais. Le PSG atoutes ses chances

