La Côte d'Ivoire surprend l'Equateur sur le gong

1ère journée de la Coupe du monde 2026

Côte d’Ivoire - Equateur : 1-0

But : A.Diallo (90e) pour la Côte d’Ivoire

Dans le match programmé à 1h du matin cette nuit, la Côte d’Ivoire a réalisé le très gros coup du groupe E. Après la victoire logique de l’Allemagne contre Curaçao, les hommes d’Emerse Fae ont réussi à percé le coffre-fort équatorien. L’ailier de Manchester United Amad Diallo a offert la victoire aux Elephants dans le temps additionnel. Une victoire 1-0 qui permet aux Ivoiriens d’envisager la suite de la compétition avec ambition et de fortes probabilités de passer en 16e de finale.