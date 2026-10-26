OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

Après la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-0), Sidney Govou a fait part de sa consternation suite à certains choix faits par son club de cœur.

Consultant de Canal+, Sidney Gouvou n'était pas au micro de la chaîne cryptée ce lundi soir puisque l 'affiche de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais . Mais l'ancien buteur de l'OL n'a pas du tout apprécié les choix et les décisions de Paulo Fonseca pour cette rencontre face à l'ogre parisien. Fidèle à ses habitudes, Sidney Govou n'a pas été tendre au moment d'analyser cette défaite de la formation rhodanienne au Parc des Princes. Un résultat qui renvoie l'OL à la cinquième place du classement de Ligue 1 , alors que Lyon avait la possibilité de s'installer seul aux commandes du championnat.

Govou ne comprend pas l'OL

Pour Sidney Govou, trop c'est trop et les rotations au sein de l'effectif lyonnais sont incompréhensibles, surtout dans ce contexte. « Comment, à moins de 30 ans, tu ne peux pas enchaîner 3 matchs en 10 jours avec en plus 5 changements. Je me pose souvent la question dans cette aire du coaching permanent. Le PSG a commencé avec les joueurs titu valides qui avaient débuté face au Barça !!!! », a fait remarquer l'ancien buteur lyonnais sur X (anciennement Twitter). Compte tenu des commentaires à son message, de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais ont une analyse similaire avec la sienne. On ne sait cependant pas si cela perturbera Paulo Fonseca et les joueurs de l'OL qui n'auront fait illusion que pendant la première période face aux champions d'Europe.