OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

Pour les trophées en club en 2025-2026, Mbappé rien, Kane Champion d'Allemagne.
La question était "qu'a t'il gagné en 2025"
Le 3/0 a offeneim n aura servi à rien finalement. pourtant il semble que laisser ses meilleurs joueurs au repos est gage de victoire.
Un effectif a 800 M€ contre un effectif à 100 M€ qui a deux jours supplémentaires de repos et joue a domicile et étonnamment c'est l'effectif Parisien qui s'impose , comme c'est étonnant !
bravo au PSG Mérité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
Loading
! Comment a moins de 30 ans tu ne peux pas enchaîner 3 matchs en 10 jours avec en plus 5 changements. Je me pose svt la question ds cette aire du coaching permanent. Le psg a commencé avec les joueurs titu valides qui avaient débutés face à au barca !!!!