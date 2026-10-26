OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

OL
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Après la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-0), Sidney Govou a fait part de sa consternation suite à certains choix faits par son club de cœur.
Consultant de Canal+, Sidney Gouvou n'était pas au micro de la chaîne cryptée ce lundi soir puisque l'affiche de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Mais l'ancien buteur de l'OL n'a pas du tout apprécié les choix et les décisions de Paulo Fonseca pour cette rencontre face à l'ogre parisien. Fidèle à ses habitudes, Sidney Govou n'a pas été tendre au moment d'analyser cette défaite de la formation rhodanienne au Parc des Princes. Un résultat qui renvoie l'OL à la cinquième place du classement de Ligue 1, alors que Lyon avait la possibilité de s'installer seul aux commandes du championnat.

Govou ne comprend pas l'OL

Pour Sidney Govou, trop c'est trop et les rotations au sein de l'effectif lyonnais sont incompréhensibles, surtout dans ce contexte. « Comment, à moins de 30 ans, tu ne peux pas enchaîner 3 matchs en 10 jours avec en plus 5 changements. Je me pose souvent la question dans cette aire du coaching permanent. Le PSG a commencé avec les joueurs titu valides qui avaient débuté face au Barça !!!! », a fait remarquer l'ancien buteur lyonnais sur X (anciennement Twitter). Compte tenu des commentaires à son message, de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais ont une analyse similaire avec la sienne. On ne sait cependant pas si cela perturbera Paulo Fonseca et les joueurs de l'OL qui n'auront fait illusion que pendant la première période face aux champions d'Europe.
Articles Recommandés
Ballon Dor Le Psg Garde Son Trophee Dequipe De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ballon Dor Unai Simon Designe Gardien De But De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année

Luis De La Fuente Elu Entraineur De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Luis de la Fuente élu entraîneur de l'année

Fil Info

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année
Ballon d'Or : Luis de la Fuente élu entraîneur de l'année
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros
Lamine Yamal reçoit le trophée du meilleur jeune talent
EdF : Zidane après Deschamps, Molina annonce une grosse désillusion
OM : Ce remplaçant promet à Genesio de ne jamais bouder

Derniers commentaires

Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

Pour les trophées en club en 2025-2026, Mbappé rien, Kane Champion d'Allemagne.

Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

La question était "qu'a t'il gagné en 2025"

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Le 3/0 a offeneim n aura servi à rien finalement. pourtant il semble que laisser ses meilleurs joueurs au repos est gage de victoire.

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Un effectif a 800 M€ contre un effectif à 100 M€ qui a deux jours supplémentaires de repos et joue a domicile et étonnamment c'est l'effectif Parisien qui s'impose , comme c'est étonnant !

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

bravo au PSG Mérité

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading