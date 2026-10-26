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Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Tout comme l'an passé, le Paris Saint-Germain a été désigné équipe masculine de l'année ce lundi soir de la cérémonie du Ballon d'Or 2026. C'est Ousmane Dembélé qui est monté sur scène pour recevoir ce prix, le Ballon d'Or 2025 en a profité pour faire un petit discours dont il a le secret. Et l'attaquant a confié qu'il espérait réussir la passe de trois en Ligue des champions, avouant se méfier du Bayern Munich et d'Arsenal.
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