Vitinha pour 90ME le PSG a honte pour Madrid

La presse espagnole persiste et signe, le Real Madrid souhaite s'attacher les services de Vitinha, troisième du récent Ballon d'Or. Mais du côté du PSG, on vit tout cela avec philosophie.
C'est une rumeur qui revient de manière régulière, au point que certains se demandent si finalement, il n'y aurait tout de même pas un fond de vérité, à savoir que Florentino Perez serait disposé à payer un énorme chèque au Paris Saint-Germain pour recruter Vitinha. Sous contrat avec les champions d'Europe jusqu'en 2029, le milieu de terrain international portugais a une valeur désormais estimée à 80 millions d'euros et son récent classement dans le Ballon d'Or 2025 ne va pas faire baisser cela. 
Ainsi, Fichajes a remis cela cette semaine à grands coups de Bombazo, en précisant même que le PSG aurait donné un bon de sortie à Vitinha pour le mercato estival 2026 si Madrid offrait 90 millions d'euros et que le joueur serait partant pour un tel accord. Tout cela commence à faire beaucoup, d'autant que les supporters parisiens comprendraient mal que Nasser Al-Khelaifi accepte de renforcer un concurrent en Ligue des champions, même en échange d'un transfert aussi énorme sur le plan financier. Cependant, malgré l'insistance des médias espagnols à voir le métronome portugais du PSG rejoindre Kylian Mbappé, la réalité semble totalement différente.

Le PSG n'a que faire des rumeurs sur Vitinha

Le Paris Saint-Germain n'a évidemment pas officiellement réagi à cette énième rumeur sur le possible départ de Vitinha au Real Madrid, mais c'est un insider très très proche du club de la capitale qui l'a fait sans détours. Toujours très bien informé sur tout ce qui concerne le PSG, Djamel a illustré d'un smiley Pinocchio la possibilité que Vitinha souhaite quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Autrement dit, toutes ces histoires relèvent plus du fantasme que de la réalité, le milieu de terrain international portugais n'ayant nullement le désir de partir du Paris Saint-Germain, tout comme le PSG n'a pas du tout le souhait de le vendre pour 90 millions d'euros ou même plus.
