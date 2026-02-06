ICONSPORT_283588_0118

Accord trouvé, l’OM boucle son 10e départ

OM06 févr. , 6:40
parGuillaume Conte
0
L'OM a trouvé un accord avec Besiktas pour la vente d'Amir Murillo, que Roberto De Zerbi ne voulait plus voir dans son équipe.
L’accord a été négocié toute la journée de jeudi, et il est tombé dans la nuit. Amir Murillo va prendre la direction de la Turquie. Le défenseur marseillais est devenu subitement un indésirable chez Roberto De Zerbi, mais la décision est tombée très tardivement. A tel point que le Panaméen n’a pas pu trouver un club avant la fermeture du mercato. Heureusement le marché est encore ouvert dans quelques pays, et notamment la Turquie jusqu’à ce vendredi soir.
L’accord a été trouvé entre l’OM et Besiktas, pour un transfert de 5 ME, et 1 ME de bonus éventuel. Une vente correcte pour Marseille, qui l’avait acheté pour moins cher à Anderlecht en 2023, mais se sépare aussi d’un joueur qui était tout de même régulièrement sollicité cette saison. Cela fait en tout cas un nouveau départ pour Marseille lors de ce mercato. Au total, Pablo Longoria aura laissé filer 10 joueurs tout de même dans ce mois de transferts, pour un total de 48 ME récupérés, sans compter les éventuelles options d’achat validées en fin de saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282550_0087
PSG

PSG : Ousmane Dembélé fait une promesse au Qatar

ICONSPORT_280896_0101
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo, la grève de trop pour l'Arabie saoudite

ICONSPORT_174144_0058
ASSE

Montanier met de l'ordre à l'ASSE, elle est ravie

ICONSPORT_284460_0083
OL

Il revient à l’OL, et il est surpris

Fil Info

06 févr. , 9:40
PSG : Ousmane Dembélé fait une promesse au Qatar
06 févr. , 9:20
Cristiano Ronaldo, la grève de trop pour l'Arabie saoudite
06 févr. , 9:00
Montanier met de l'ordre à l'ASSE, elle est ravie
06 févr. , 8:40
Il revient à l’OL, et il est surpris
06 févr. , 8:20
OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME
06 févr. , 8:00
Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne
06 févr. , 7:30
TV : PSG - OM, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique ?
06 févr. , 7:00
TV : Nantes - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME

c'etait avant qu'il fallait le prendre, comme l'été dernier en lieu et place de paixao par ex , il aurait couté 15M pas 30M

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

La moitié sont même pas des titulaires Alors que vous... Ça fait quoi d'en mettre que 3 a Rennes qui, unanimement, a joué le pire match de sa saison ? Même monaco, 9e en as mit plus 🤭 Comme d'habitude l'OM ns fait bien rire, ça perd contre bruges et c'est fier de taper un Rennes en dessous de tout 🤭

OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME

Pffff

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

la blague

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

En principe quand on achète un club c'est que tu accepte de perdre de l'argent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading