TV : PSG - OM, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique ?

Ligue 106 févr. , 7:30
parAlexis Rose
Lors du Classique retour, le Paris Saint-Germain aura à cœur de prendre sa revanche face à l’Olympique de Marseille, vainqueur du match aller sur sa pelouse du Vélodrome.

Quelle heure pour PSG - OM ?

Le Classique de la Ligue 1 est de retour ! Les deux premiers OM-PSG de la saison ont été chauds, avec un succès de Marseille face à Paris au Vélodrome en championnat (1-0) et une victoire à l'arrachée du PSG lors du Trophée des Champions le 8 janvier dernier (2-2, 4 tab à 1). Autant dire que ce troisième et dernier opus de la saison fera office de belle. Ce Classique se disputera ce dimanche 8 février à 20h45 au Parc des Princes. L’arbitre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre PSG - OM ?

Comme la plupart des gros matchs du championnat de France cette saison, ce choc entre Paris et Marseille sera bien entendu diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - OM :

Leader du championnat de France avec quelques points d’avance sur Lens après 20 journées, le PSG se doit de ne pas freiner pour ne pas se faire rattraper par Lens, mais aussi par Marseille. Éliminé de la Coupe de France et qualifié en barrages de la Ligue des Champions face à Monaco, Paris se doit de rester tout en haut du classement de la L1. Mais pour cela, le PSG devra dominer son ennemi marseillais ce dimanche au Parc des Princes. Pour ce match, Luis Enrique composera sans Hakimi, Kvaratskhelia ou Ruiz.

Lire aussi

PSG : Safonov revient pour faire pleurer ChevalierPSG : Safonov revient pour faire pleurer Chevalier
La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Lee, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Barcola.
Sorti de la crise grâce à une belle victoire face à Rennes en Coupe de France mardi (3-0), l’OM espère maintenant refaire trembler le PSG. Troisième du championnat, à égalité avec l’OL (4e), mais à sept longueurs de Lens (2e) et neuf de Paris (1er), Marseille n’a plus le droit à l’erreur en L1 pour continuer à viser le podium. Pour cela, les Phocéens devront donc ramener un bon résultat de Paris. Lors de ce match, Roberto De Zerbi fera avec un groupe assez complet.

Lire aussi

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut soufflerCdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler
La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Balerdi, Medina, Emerson - Hojbjerg, Timber - Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri.

Ligue 1

08 février 2026 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Olympique Marseille
