Vinicius à la place de Diomandé au PSG, l’Espagne l’annonce

Vinicius à la place de Diomandé au PSG, l’Espagne l’annonce

PSG01 juil. , 15:00
parGuillaume Conte
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La situation se tend entre le Real Madrid et Vinicius au sujet de son avenir. Et cela pourrait bien profiter au PSG.
A son avantage dans cette Coupe du monde, Vinicius prend les commandes du Brésil en l’absence de Neymar, Rodrygo et Raphinha, tous blessés à des degrés divers. L’ailier du Real Madrid démontre qu’il sait aussi être décisif, même s’il a eu du mal à avoir cette efficacité cette saison avec les Merengue. Justement, sa situation au sein de la Casa Blanca commence à être pesante.

Vinicius, vers un départ dès cet été ?

Annoncée depuis des mois, sa prolongation n’a toujours pas été formalisée, et absolument rien n’avance dans ce sens. Florentino Pérez a récemment déclaré qu’il espérait bien que son ailier resterait très longtemps à Madrid. La crainte de le voir partir libre en 2027 commence à devenir concrète, même si Vinicius a lui aussi maintes fois clamé son amour pour le Real et son souhait de rester à Bernabeu. Il veut toutefois le même salaire que Kylian Mbappé, ce que Florentino Pérez se refuse à lui offrir.
Néanmoins, entre les belles paroles et la réalité, il y a une grosse marge et Sport s’engouffre dans la brèche. Le quotidien espagnol annonce que plusieurs mastodontes européens se placent pour récupérer Vinicius, soit en cas de clash avec le Real Madrid cet été, soit en 2027 pour zéro euro. Dans la liste, le média ibérique annonce Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich et le PSG.
Le nom du club parisien peut surprendre. Certes, Nasser Al-Khelaïfi a toujours fait savoir qu’il était un grand fan de Vinicius Junior. Mais le PSG est passé à autre chose, évitant soigneusement les superstars avec un égo surdimensionné. A moins que la solution du Brésilien soit une possibilité si la porte s’ouvre cet été, et que Leipzig devient de son côté trop gourmand pour Yan Diomandé, qui ne partira pas sous les 120 millions d’euros. Avec son contrat expirant dans un an, Vinicius a de grandes chances de partir pour moins cet été si un transfert devait voir le jour.
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