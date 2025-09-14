PSG : Le gros coup Upamecano se confirme

Malgré l’achat d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth cet été, le PSG reste à l’affût sur le marché des défenseurs centraux. Le club parisien cible notamment l’international français Dayot Upamecano.

Cet été, le Paris Saint-Germain a renforcé son secteur défensif avec le recrutement d’Illya Zabarnyi, acheté à Bournemouth pour 60 millions d’euros. L’idée de Luis Campos et de Luis Enrique était de faire venir le potentiel successeur de Marquinhos. Cela ne veut pas dire pour autant que le secteur défensif ne sera plus au coeur des préoccupations du PSG l’été prochain. Et pour preuve, la presse espagnole révélait ces dernières heures l’intérêt du champion d’Europe en titre pour Dayot Upamecano

L'intérêt du PSG pour Upamecano se confirme

Le défenseur de l’équipe de France arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Une opportunité en or pour le Paris SG de recruter un joueur de très haut niveau pour zéro euro. Cette piste semble en plus prendre du poids puisque selon les informations du média italien Sport Mediaset, le PSG fait bien partie des clubs les plus chauds pour s’offrir Dayot Upamecano.

Le club parisien apprécie énormément le profil de l’ancien roc du RB Leipzig, rapide, fort dans les duels et adroit techniquement. Souvent utilisé à gauche de la défense centrale avec les Bleus et au Bayern, il ne serait pas incompatible à Illya Zabarnyi, lequel joue lui à droite. Le PSG voit donc en Upamecano un concurrent de Pacho et le potentiel successeur de Lucas Hernandez dans le groupe parisien.

