Le PSG n’est plus la priorité d’Hakimi

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche, Achraf Hakimi poursuit sa convalescence avec son kiné personnel en Espagne. Le latéral droit du Paris Saint-Germain n’a qu’une seule idée en tête : revenir à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.

Aperçu au stade d’Elche pour soutenir son ami Kylian Mbappé dimanche soir, Achraf Hakimi n’a pourtant pas retrouvé toute sa mobilité. Le latéral droit du Paris Saint-Germain , qui souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche depuis le tacle du Bavarois Luis Diaz le 4 novembre dernier, ne peut pas encore poser le pied au sol. L’ancien joueur du Real Madrid porte une botte orthopédique et se déplace en trottinette. Son retour à la compétition n’est pas d’actualité. Mais l’international marocain se montre optimiste quant à ses chances de disputer une partie de la Coupe d’Afrique des Nations (du 21 décembre et 18 janvier).

« Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal, a rassuré Achraf Hakimi, suivi par Canal+ pendant une séance avec son kiné en Espagne. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN. Je vais continuer la rééducation pour revenir le plus vite possible sur le terrain qui me manque beaucoup. » Cet optimisme s’entend également à travers les mots de son kiné personnel, loin d’être préoccupé par sa blessure. « Elle avait l’air importante d’un point de vue des images mais cliniquement, je le connais bien, la blessure évolue bien », a-t-il commenté.

Annoncé indisponible pour six à huit semaines à partir de la date de sa blessure, le Lion de l’Atlas pourrait manquer la phase de groupes de la compétition au Maroc. Il n’empêche que le verdict a rassuré son sélectionneur Walid Regragui. « Ça m’a inquiété, a avoué le technicien. Le top du top, c’est qu’il ait un truc juste pour qu’il soit revenu pour le CAN. Quand il va rentrer, ça va être un animal. On va s’embrouiller quand il va revenir parce que lui, c’est une machine. » Etant donné l’enjeu et la détermination d’Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain risque de ne pas avoir son mot à dire.