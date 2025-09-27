Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Le PSG doit déplorer de nombreuses blessures en ce début de saison. Une situation qui devient difficile à gérer pour Luis Enrique et son staff.

Le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé, Joao Neves, Désiré Doué ou encore Marquinhos pendant encore quelques jours. Ce sera le cas face à Auxerre puis certainement contre le Barça en Ligue des champions. La répétition incessante des rencontres commence à porter préjudice à des Parisiens émoussés. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que les champions d'Europe se montrent particulièrement actifs l'hiver prochain sur le marché des transferts. En attendant, Luis Enrique devra donc faire avec les moyens du bord. Pour certains observateurs, la situation est pourtant normale et le Paris Saint-Germain ne peut pas vraiment se plaindre. Ce n'est pas Kevin Diaz qui dira le contraire.

Le PSG pouvait s'y attendre ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Le business du football est comme ça, mais que personne ne se plaigne des blessures au PSG. C'est uniquement de leur faute. Pareil pour les supporters. C'est eux qui ont choisi d'aller à la Coupe du monde des clubs. C'est une coupe qui ne sert à rien. C'est triste de ne pas avoir la moitié de ton équipe pour jouer face au Barça. Ils ne seront pas à 100% », a notamment indiqué Kevin Diaz, pas surpris par le fait que les joueurs se blessent avec autant de matchs à disputer.

La saison passée, le PSG avait été épargné par les blessures, ce qui lui a permis d'aller loin dans toutes les compétitions. Mais le sort semble désormais s'acharner sur les joueurs de la capitale. Nul doute que la direction francilienne a pris le taureau par les cornes et adaptera sa stratégie pour rester au top sportivement. En attendant, Paris doit faire le dos rond et tenter de prendre le plus de points possibles. Cela ne sera pas chose aisée, surtout sur la scène européenne.