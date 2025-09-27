ICONSPORT_271025_0265
Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Le PSG doit déplorer de nombreuses blessures en ce début de saison. Une situation qui devient difficile à gérer pour Luis Enrique et son staff. 
Le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé, Joao Neves, Désiré Doué ou encore Marquinhos pendant encore quelques jours. Ce sera le cas face à Auxerre puis certainement contre le Barça en Ligue des champions. La répétition incessante des rencontres commence à porter préjudice à des Parisiens émoussés. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que les champions d'Europe se montrent particulièrement actifs l'hiver prochain sur le marché des transferts. En attendant, Luis Enrique devra donc faire avec les moyens du bord. Pour certains observateurs, la situation est pourtant normale et le Paris Saint-Germain ne peut pas vraiment se plaindre. Ce n'est pas Kevin Diaz qui dira le contraire.

Le PSG pouvait s'y attendre ? 

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Le business du football est comme ça, mais que personne ne se plaigne des blessures au PSG. C'est uniquement de leur faute. Pareil pour les supporters. C'est eux qui ont choisi d'aller à la Coupe du monde des clubs. C'est une coupe qui ne sert à rien. C'est triste de ne pas avoir la moitié de ton équipe pour jouer face au Barça. Ils ne seront pas à 100% », a notamment indiqué Kevin Diaz, pas surpris par le fait que les joueurs se blessent avec autant de matchs à disputer. 

Un Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe malUn Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe mal
La saison passée, le PSG avait été épargné par les blessures, ce qui lui a permis d'aller loin dans toutes les compétitions. Mais le sort semble désormais s'acharner sur les joueurs de la capitale. Nul doute que la direction francilienne a pris le taureau par les cornes et adaptera sa stratégie pour rester au top sportivement. En attendant, Paris doit faire le dos rond et tenter de prendre le plus de points possibles. Cela ne sera pas chose aisée, surtout sur la scène européenne. 
Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Le monde entier ne connaît meme pas ton pauvre club a un franc symbolique... Par contre ils connaissent le club élu meilleurs club du monde, avec en son sein le Ballon d or, le meilleur entraineur et champion d europe, meme en étant éliminé en finale de CDMC (tout de meme), ils ont marqué les esprits, victoire flagrante face au Real, face convaincante face au Bayern, domination face a l Atletico ... Dire que certains font la fete après une victoire 1/0 avec un tir cadré et 30% de possession, meme Auxerre n a pas osé !!!

L'OM aidé par l'arbitrage, Nabil Djellit est brutal

Maintien artificiel de l'OL ? Tu te drogues ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Doue est une blessure du a une faute, pendant 20min il s est plaint hors DD a attendu la mi temps pour le sortir ... Dembele a eu une alerte avec le PSG lors du match contre Toulouse, alerte notifié a l EDF, Deschamps le savait parfaitement il aurait pu le préserver comme l Espagne a préservé Ruiz Et puis quel equipe a refusé de jouer la CDMC ? Elle a rapporte plus de 100M au PSG, quel club Fr aurait refusé ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Article sur le PSG ,qui traite des blessés, aucunes allusions a l OM, donc qu est que tu ouvres ta boca ?toi qui vient pleurer sur les articles de l OM... Au faite tjrs pas de réponse, ta honte de me répondre que Tapie a acheté ton pauvre club pour un franc symbolique ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

qu'est ce que tu rqcontes linter s'est fait sortir en 8eme et n'a fait que 4 matchs. Paris a fait 7 matchs et a terminé 2 semqines plus tard. Doue, Bembele, Ruis ? Marquinhos, Barcola, tous des blessures musculaires, du a la surcharge

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
O. Marseille
1264027125
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

