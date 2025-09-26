Le Parc des Princes accueillera l'Equipe de France ce mardi soir

Un Lyonnais se rapproche du PSG, ça passe mal

PSG26 sept. , 21:30
parEric Bethsy
Attirés par la réussite du Paris Saint-Germain, de nombreux artistes se rapprochent du club de la capitale. A l’image du rappeur lyonnais Ashe 22, certains ne sont pas forcément fans des Parisiens. D’où l’agacement de vrais supporters.
Vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste du Mondial des clubs, mis à l’honneur à la cérémonie du Ballon d’Or… Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain a la cote ces derniers mois. Sa réussite dépasse le cadre du rectangle vert et attire d’autres secteurs comme celui de la musique. Considéré comme une sorte d’ambassadeur du club francilien, DJ Snake n’est plus le seul artiste à représenter le club de Qatar Sports Investments (QSI).
Le Paris Saint-Germain a invité des rappeurs dans différentes opérations de communication depuis près d’un an. On parle évidemment d’artistes amoureux du club de la capitale comme SDM, qui avait donné un concert avant le Classique au Parc des Princes (3-1 pour les Parisiens) le 16 mars dernier. Ou encore PLK qui viendra lui aussi se produire dans le stade historique du Paris Saint-Germain samedi. Le rappeur qui a grandi dans le XIVe arrondissement de la capitale assurera un show après le match contre l’AJ Auxerre afin de célébrer le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé. De quoi faire saliver d’autres artistes pas forcément supporters du Paris Saint-Germain à l’image d’Ashe 22.
Si un jour le PSG m'invite...
- Ashe 22
« Mon club de coeur, ça reste l'OL, a avoué le rappeur originaire de Lyon à L’Equipe. Mais je suis de près le PSG depuis plusieurs années. Si un jour le PSG m'invite, par exemple pour faire un son à la mi-temps d'un match, j'accepterai avec plaisir. Un tel honneur ne se refuse pas. » Sans surprise, ces initiatives ne font pas l’unanimité chez les vrais fans parisiens. « J'aurais bien aimé voir tous ces gens venir au Parc quand on était moqués à cause de nos éliminations précoces en Ligue des Champions », a réagi le rappeur Niro prêt à dénoncer l’opportunisme de certains.
