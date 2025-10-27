Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG

Après l’arrivée du gardien Lucas Chevalier cet été, le Paris Saint-Germain va de nouveau tenter de piocher dans l’effectif du LOSC. Cette fois, le club de la capitale s’intéresse au jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi. Mais les Parisiens sont confrontés à de sérieux concurrents sur ce dossier.

Le Paris Saint-Germain ne cache pas ses critères de recrutement. Au moment d’identifier ses cibles, le conseiller sportif Luis Campos recherche avant tout des jeunes talents qui possèdent déjà une certaine expérience. Et les heureux élus, si possible Français afin de continuer à franciser l’effectif, doivent être jugés capables de s’adapter aux méthodes de l’entraîneur Luis Enrique. Voilà comment Ayyoub Bouaddi s’est retrouvé dans le viseur du Portugais.

On parle effectivement d’un intérêt parisien pour le milieu du LOSC depuis quelques semaines. Après l’accord trouvé avec Lille pour le gardien Lucas Chevalier cet été, le club de la capitale va-t-il réussir un nouveau coup chez les Dogues ? Pour y parvenir, le Paris Saint-Germain devra battre une rude concurrence. Le journaliste Ekrem Konur révèle aussi l’intérêt de la Juventus Turin. D’après le spécialiste mercato, les Bianconeri ont envoyé des intermédiaires afin d’observer les performances d’Ayyoub Bouaddi ces dernières semaines. Mais ce n’est pas tout. Celui que l’on annonçait dans le viseur du Real Madrid serait également suivi par Arsenal et le Borussia Dortmund.

De belles destinations en perspective pour l’international Espoirs français qui commence à s’imposer de manière confortable cette saison. Le milieu de 18 ans a en effet disputé les neuf matchs de Lille en Ligue 1, dont huit en tant que titulaire. Preuve que le coach nordiste Bruno Genesio le considère comme un élément important de son équipe. C’est probablement l’avis du président lillois Olivier Létang, lequel a tout intérêt à prolonger son talent qui arrivera à un an de la fin son contrat en juin prochain.