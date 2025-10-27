ICONSPORT_272604_0138
Ayyoub Bouaddi

Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG

PSG27 oct. , 18:00
parEric Bethsy
2
Après l’arrivée du gardien Lucas Chevalier cet été, le Paris Saint-Germain va de nouveau tenter de piocher dans l’effectif du LOSC. Cette fois, le club de la capitale s’intéresse au jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi. Mais les Parisiens sont confrontés à de sérieux concurrents sur ce dossier.
Le Paris Saint-Germain ne cache pas ses critères de recrutement. Au moment d’identifier ses cibles, le conseiller sportif Luis Campos recherche avant tout des jeunes talents qui possèdent déjà une certaine expérience. Et les heureux élus, si possible Français afin de continuer à franciser l’effectif, doivent être jugés capables de s’adapter aux méthodes de l’entraîneur Luis Enrique. Voilà comment Ayyoub Bouaddi s’est retrouvé dans le viseur du Portugais.
On parle effectivement d’un intérêt parisien pour le milieu du LOSC depuis quelques semaines. Après l’accord trouvé avec Lille pour le gardien Lucas Chevalier cet été, le club de la capitale va-t-il réussir un nouveau coup chez les Dogues ? Pour y parvenir, le Paris Saint-Germain devra battre une rude concurrence. Le journaliste Ekrem Konur révèle aussi l’intérêt de la Juventus Turin. D’après le spécialiste mercato, les Bianconeri ont envoyé des intermédiaires afin d’observer les performances d’Ayyoub Bouaddi ces dernières semaines. Mais ce n’est pas tout. Celui que l’on annonçait dans le viseur du Real Madrid serait également suivi par Arsenal et le Borussia Dortmund.

Lire aussi

PSG : Un prodige allemand à Paris, ça chauffePSG : Un prodige allemand à Paris, ça chauffe
De belles destinations en perspective pour l’international Espoirs français qui commence à s’imposer de manière confortable cette saison. Le milieu de 18 ans a en effet disputé les neuf matchs de Lille en Ligue 1, dont huit en tant que titulaire. Preuve que le coach nordiste Bruno Genesio le considère comme un élément important de son équipe. C’est probablement l’avis du président lillois Olivier Létang, lequel a tout intérêt à prolonger son talent qui arrivera à un an de la fin son contrat en juin prochain.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0135
OL

« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL

ICONSPORT_274587_0014
OM

OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille

Pierre-Antoine Diatta
OL

L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise

Fil Info

19:00
« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL
18:30
OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille
18:03
L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise
17:40
L'Equipe dément le limogeage d'Habib Beye
17:20
Un joueur de Nantes percuté par un chauffeur ivre
17:00
Gros clash à Rennes, Seko Fofana est convoqué
16:02
L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois
15:30
Rennes : Samba dément avoir lâché Habib Beye

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris

pas cher du tout pour le meilleur lateral gauche du monde,esperons lui une carriere a la marcelo

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Tu sais quoi Flaque d'eau? Gode blesse you, you et les deux tanches Kvara et Dija.... un gros gode... Plein le dos de ce site ou les trolls s'en donnent à cœur joie sans risque de sanction...

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comme Anthony Lopes durant des années, et pour lui vous trouviez toujours des excuses

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comment tu veux protéger un joueur ? A moins de leur coller des protections spéciales ou d'inclure une règle qui interdirait de les toucher il y aura toujours un risque sur un appui loupé pu un tacle maitrisé ou non

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Si l'arbitre siffle et que l'attaquant marque, le but n'est pas validé. Mais quand il y a une grosse faute qui mérite une sanction, elle est sanctionnée même si l'arbitre a déjà sifflé. Apprend le foot et les règles avant de venir commenter et écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading