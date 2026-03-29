ICONSPORT_271025_0502
Ibrahim Mbaye

Le PSG a une pépite hors normes, impossible de le vendre

PSG29 mars , 17:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG sera l’un des clubs à suivre l’été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment décider de se séparer de certains joueurs, comme Ibrahim Mbaye.
Le Paris Saint-Germain aura pas mal de travail dans les prochains mois sur le marché des transferts. Le club de la capitale arrive à la fin d’un cycle. Luis Enrique sait que des arrivées devront être bouclées, tout comme des départs. La situation de certains joueurs est plus que floue. En attaque, Ibrahim Mbaye n’est pas encore certain de poursuivre l’aventure. L’international sénégalais manque de temps de jeu au PSG mais ne manque pas de prétendants. Un départ est donc logiquement dans les tuyaux, même si…

Mbaye, le Sénégal est fan 

Selon les dires du sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, les champions d'Europe auraient en tout cas bien tort de se séparer de Mbaye. En marge de la rencontre face au Pérou en amical, l'ancien attaquant a notamment indiqué concernant le natif de Trappes : « On sait que sa marge de progression est énorme. A 17 ans, gagner une Ligue des champions, une CAN pour son pays, c’est extraordinaire, sans compter le titre de champion de France. Moi, à 17 ans je jouais la Gambardella.
Il est dans un excellent club. Il fait des bonnes choses avec un très bon coach avec lequel il apprend beaucoup et un groupe extraordinaire en sélection comme en club. C’est un gamin que je suis depuis un bon bout de temps. Sa prestation a été bonne même s’il y a des choses à améliorer comme tout le monde ».

Lire aussi

EdF : Il ne joue pas au PSG, Deschamps refuse de le virerEdF : Il ne joue pas au PSG, Deschamps refuse de le virer
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye est encore très loin d’un départ du PSG. Le club français l’estime à 30 millions d’euros, mais souhaite surtout tenter de trouver un accord avec son entourage pour une prolongation. À 18 ans, l’ailier droit dispose encore d’une belle marge de progression et, même si son temps de jeu diminue, il aura encore l’opportunité de briller d’ici la fin de saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278494_0239
Bordeaux

Bordeaux vire Bruno Irlès

Fonseca ICONSPORT_360753_0155
OL

Tout s’écroule à l’OL, la vérité explose

ICONSPORT_361269_0001
ASSE

Les supporters de l'ASSE, c'est niveau Ligue 1

Pierre EMILE-HOJBJERG
OM

20 ME pour Hojbjerg, l’OM doit trancher

Fil Info

29 mars , 18:40
Bordeaux vire Bruno Irlès
29 mars , 18:30
Tout s’écroule à l’OL, la vérité explose
29 mars , 18:00
Les supporters de l'ASSE, c'est niveau Ligue 1
29 mars , 17:00
20 ME pour Hojbjerg, l’OM doit trancher
29 mars , 16:35
Premier League : Igor Tudor quitte Tottenham (officiel)
29 mars , 16:30
L'OL laisse deux mois à Yaremchuk
29 mars , 16:00
Liga : Le Real rêve de Pedri, le FC Barcelone rigole
29 mars , 15:30
Une valeur sûre du LOSC vide son casier
29 mars , 15:00
L'OM lance l'assaut pour Gabriel Martinelli

Derniers commentaires

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Si maguarita a réussi a vendre L OM, le MC court réussira aussi, de nos jours tout se vend même wahi la plus grosse merde du football

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Mc court c'est pas un supporters c'est un homme d affaire un requin quoi

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Tout les hommes d affaire se sont des requins

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

C est bien parti pour ,car le nouveau maire est ok ..mais j espère rester au PARC que un autre stade ailleur de 80 000 populaire..le nouveau PARC sera bien plus rentable une vraie machine a fric

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

Il faut déjà convaincre le maire pour le parc

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading