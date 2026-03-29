Le PSG a une pépite hors normes, impossible de le vendre

Le PSG sera l’un des clubs à suivre l’été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment décider de se séparer de certains joueurs, comme Ibrahim Mbaye.

Le Paris Saint-Germain aura pas mal de travail dans les prochains mois sur le marché des transferts. Le club de la capitale arrive à la fin d’un cycle. Luis Enrique sait que des arrivées devront être bouclées, tout comme des départs. La situation de certains joueurs est plus que floue. En attaque, Ibrahim Mbaye n’est pas encore certain de poursuivre l’aventure. L’international sénégalais manque de temps de jeu au PSG mais ne manque pas de prétendants. Un départ est donc logiquement dans les tuyaux, même si…

Mbaye, le Sénégal est fan

Selon les dires du sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, les champions d'Europe auraient en tout cas bien tort de se séparer de Mbaye. En marge de la rencontre face au Pérou en amical, l'ancien attaquant a notamment indiqué concernant le natif de Trappes : « On sait que sa marge de progression est énorme. A 17 ans, gagner une Ligue des champions, une CAN pour son pays, c’est extraordinaire, sans compter le titre de champion de France. Moi, à 17 ans je jouais la Gambardella.

Il est dans un excellent club. Il fait des bonnes choses avec un très bon coach avec lequel il apprend beaucoup et un groupe extraordinaire en sélection comme en club. C’est un gamin que je suis depuis un bon bout de temps. Sa prestation a été bonne même s’il y a des choses à améliorer comme tout le monde ».

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye est encore très loin d’un départ du PSG. Le club français l’estime à 30 millions d’euros, mais souhaite surtout tenter de trouver un accord avec son entourage pour une prolongation. À 18 ans, l’ailier droit dispose encore d’une belle marge de progression et, même si son temps de jeu diminue, il aura encore l’opportunité de briller d’ici la fin de saison.