Un transfert à 35 ME en vue, c’est tout bénef pour le PSG

Le PSG avait flashé sur Manuel Ugarte mais a très vite déchanté. Aujourd’hui à Manchester United, l’Uruguayen pourrait déjà quitter les Red Devils. Une nouvelle finalement positive pour le club de la capitale, qui toucherait quelques millions dans l’opération.

Le Paris Saint-Germain souhaite disposer de joueurs correspondant parfaitement à ses besoins. Luis Enrique est exigeant, et ses principes de jeu ne conviennent pas forcément à tout le monde. L’Espagnol avait tenté le pari Manuel Ugarte. Si le milieu uruguayen a montré de bonnes choses à Paris, il n’a toutefois pas été jugé compatible avec le PSG version Luis Enrique. L’ancien joueur du Sporting a rejoint Manchester United seulement une saison après son arrivée en France. Les Red Devils avaient d’ailleurs misé gros en déboursant 50 millions d’euros plus 10 de bonus pour s’attacher ses services. Mais le club mancunien n'est apparemment pas convaincu par les performances du natif de Montevideo.

Ugarte sur le départ de United, le PSG adore

ESPN, Manuel Ugarte pourrait effectivement quitter Manchester United dès le

Selon les informations d’, Manuel Ugarte pourrait effectivement quitter Manchester United dès le mercato hivernal. Un départ qui ferait d’ailleurs les affaires du PSG, qui bénéficie d’une clause de 10 % à la revente. Pour se séparer du milieu uruguayen, les dirigeants d’Old Trafford attendraient 35 millions d’euros, dont 3,5 millions reviendraient au club parisien. De quoi renflouer un peu les caisses grâce à un joueur qui n’aura pas réussi à s’imposer dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain va suivre attentivement le sort de l'Uruguayen, qui va de son côté devoir retrouver un challenge à la hauteur de son niveau. Car la Coupe du monde 2026 pointe déjà le bout de son nez et la sélection uruguayenne veut s'appuyer sur des joueurs au top de leur forme. A 24 ans, Manuel Ugarte est déjà à un tournant de sa carrière et il est temps pour lui de s'imposer dans la durée au sein d'une équipe.