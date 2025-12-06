Lamine Yamal stoppé, le Barça accuse les arbitres

Moins en réussite dans ses dribbles, Lamine Yamal a encore reçu le soutien de son entraîneur Hansi Flick. En conférence de presse, le coach du FC Barcelone a demandé aux arbitres de mieux protéger son joyau.

Nuno Mendes n’est pas le seul latéral gauche ayant posé problème à Lamine Yamal. A l’image de Marc Cucurella du côté de Chelsea, certains défenseurs parviennent à résister à ses assauts répétés. Il faut dire que l’ailier du FC Barcelone fait l’objet d’une étroite surveillance. Et ses adversaires s’y mettent parfois à plusieurs pour lui fermer les espaces. Mais pour le club catalan, si l’international espagnol éprouve davantage de difficultés, ce n’est pas forcément à cause des stratégies en face.

Sans parler de sa pubalgie, le Barça constate également un traitement défavorable de la part des arbitres. Hansi Flick a donc lancé un appel aux officiels de Liga ce vendredi en conférence de presse. « Il ne fait pas partie de ces joueurs qui, lorsqu'ils vont provoquer en un contre un, se disent : "si tu me touches, je tombe", a décrit l’entraîneur des Blaugrana. Non, il veut continuer, dribbler un deuxième joueur, puis un troisième… »

« Parfois ce n'est pas facile parce que les joueurs comme lui qui aiment les duels en un contre un, et ils sont nombreux en Liga, ce que les supporters adorent, il faut les protéger. Il y a peut-être faute sur 90% de ses duels, mais il continue son action, et un autre défenseur arrive et il perd le ballon. Donc selon moi, il faut siffler la faute au bon moment. C'est important pour ce type de joueurs, afin qu'ils aient confiance en eux et en ce qu'ils peuvent apporter à leur équipe. On doit prendre soin de ces joueurs », a réclamé l’Allemand avant un déplacement périlleux sur le terrain du Betis samedi.