Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule

Très en vue pour ses débuts avec le RB Leipzig, Yan Diomandé attire l’attention des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux courtisans de l’ailier ivoirien dont le prix pourrait atteindre les 100 millions d’euros.

D’après les discours de Luis Campos et de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain ne semble pas déterminé à recruter cet hiver. Le conseiller sportif et l’entraîneur se disent prêts à compléter le groupe limité avec les jeunes du centre de formation. Reste à savoir s’il s’agit de leur réelle intention, ou si le club de la capitale tente de tempérer la gourmandise de ses interlocuteurs. Il serait étonnant que le Portugais ne reste pas attentif à la progression de certains talents.

Leipzig se frotte les mains

Ce n’est sans doute pas un hasard si le champion d’Europe fait toujours l’objet de nombreuses rumeurs mercato . Y compris celles concernant Yan Diomandé (19 ans). Selon le journaliste de TEAMtalk Graeme Bailey, le Paris Saint-Germain fait partie de la longue liste d’équipes prêtes à recruter l’ailier du RB Leipzig. L’ancien joueur de Leganés impressionne pour ses débuts en Allemagne où il compte déjà quatre buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Mais plus que ses statistiques, ce sont ses qualités de percussion qui affolent le marché européen.

Liverpool, Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich sont tous cités parmi les admirateurs de Yan Diomandé. De quoi envisager une énorme plus-value pour le RB Leipzig. Sans surprise, le club allemand n’envisage pas de vendre sa recrue à 20 millions d'euros dès cet hiver. Mais un transfert l’été prochain n’est pas à exclure. Compte tenu de son potentiel et de sa cote de popularité, l’international ivoirien, dont le contrat jusqu’en 2030 ne contient aucune clause de départ, serait disponible pour 100 millions d’euros ! Les Parisiens et les autres sont prévenus.