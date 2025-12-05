Yan Diomandé

Un talent ivoirien à la mode, le PSG rejoint la foule

PSG05 déc. , 22:20
parEric Bethsy
0
Très en vue pour ses débuts avec le RB Leipzig, Yan Diomandé attire l’attention des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux courtisans de l’ailier ivoirien dont le prix pourrait atteindre les 100 millions d’euros.
D’après les discours de Luis Campos et de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain ne semble pas déterminé à recruter cet hiver. Le conseiller sportif et l’entraîneur se disent prêts à compléter le groupe limité avec les jeunes du centre de formation. Reste à savoir s’il s’agit de leur réelle intention, ou si le club de la capitale tente de tempérer la gourmandise de ses interlocuteurs. Il serait étonnant que le Portugais ne reste pas attentif à la progression de certains talents.

Leipzig se frotte les mains

Ce n’est sans doute pas un hasard si le champion d’Europe fait toujours l’objet de nombreuses rumeurs mercato. Y compris celles concernant Yan Diomandé (19 ans). Selon le journaliste de TEAMtalk Graeme Bailey, le Paris Saint-Germain fait partie de la longue liste d’équipes prêtes à recruter l’ailier du RB Leipzig. L’ancien joueur de Leganés impressionne pour ses débuts en Allemagne où il compte déjà quatre buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Mais plus que ses statistiques, ce sont ses qualités de percussion qui affolent le marché européen.
Liverpool, Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich sont tous cités parmi les admirateurs de Yan Diomandé. De quoi envisager une énorme plus-value pour le RB Leipzig. Sans surprise, le club allemand n’envisage pas de vendre sa recrue à 20 millions d'euros dès cet hiver. Mais un transfert l’été prochain n’est pas à exclure. Compte tenu de son potentiel et de sa cote de popularité, l’international ivoirien, dont le contrat jusqu’en 2030 ne contient aucune clause de départ, serait disponible pour 100 millions d’euros ! Les Parisiens et les autres sont prévenus.
Y. Diomande

Y. Diomande

Côte d'IvoireCôte d'Ivoire Âge Attaquant

Bundesliga

Matchs12
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279023_0045
OM

LOSC-OM : Les Marseille en ont marre des Mbappé

ICONSPORT_276732_0247
OL

L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

ICONSPORT_277693_0160
Ligue 2

L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia

Fil Info

22:56
LOSC-OM : Les Marseille en ont marre des Mbappé
22:40
L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps
22:16
L2 : Un fumigène touche un joueur, match arrêté à Bastia
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
21:48
OM : Les supporters proches du divorce avec Rulli
21:40
CdM 2026 : La France privée d'Ouzbékistan, l'explication tombe
21:10
Le LOSC réalise un coup de force avant de jouer l'OM
20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Derniers commentaires

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

t es tellement plus con que la moyenne est basse... heureusement tu n res pas equipé pour en avoir conscience...

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Magnifique avec le Brizard, tu tires le maillot d’un côté, il y a faute, tu tires le maillot de l’autre, il y en a pas 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Aucun tir pour L OM. La honte

LOSC - OM : les compos (21h sur BeIN Sports 1)

Rulli meilleur gardien du monde...OM champion....😂y a du boulot les gars

L1 : Brest refroidit déjà Monaco

Et voilà comme d'hab avec ceux qui font le match de leur vie ils se liquéfient derrière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading