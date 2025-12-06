L’OM se fait rembarrer pour un international anglais

L'OM a craqué pour un remplaçant d'Arsenal, mais le club londonien n'a laissé aucun espoir aux dirigeants olympiens pour cet hiver.

La saison a repris depuis plus de quatre mois et Roberto De Zerbi peine à trouver la composition d’équipe parfaite pour l'Olympique de Marseille . L’éclaircie apparue lors des matchs contre Nice et Newcastle n’a pas duré, et de nouveaux doutes sur sa façon d’animer le jeu et de défendre sont apparus. Si l’entraineur italien pouvait bénéficier de latéraux de haut niveau, peut-être reviendrait-il à une défense à quatre ?

C’est visiblement une solution étudiée par l’OM, qui s’est positionné pour recruter Ben White. Un achat qui a du sens car l’international anglais possède une capacité à bien défendre et apporter offensivement. Mais il a totalement disparu de la circulation en raison de l’explosion de Jurrien Timber chez les Gunners. Avec seulement deux matchs de Premier League au compteur cette saison, la latéral commence à trouver le temps long sur le banc.

Résultat, l’OM, Côme, l’Atlético de Madrid et même Manchester City sont venus aux renseignements pour un joueur évalué à 30 millions d’euros. Mais qui peut être disponible pour un prêt afin de se relancer, ce qui pouvait intéresser Marseille. Mais comme l’explique Team Talk ce samedi, via son manager Mikel Arteta, Arsenal a dit non à tout départ de l’Anglais.

Le club londonien compte sur lui pour cette longue saison, et il a même été aligné comme titulaire cette semaine pour le match face à Brentford, avec une magnifique passe décisive à la clé. De quoi redonner le moral à Ben White, qui ne devrait pas trop regarder ailleurs cet hiver. Une occasion de manquée pour l’OM, qui reste à l’affût pour des coups de ce niveau, avec des joueurs en prêt en manque de temps de jeu pour renforcer des secteurs comme la défense où la Coupe d’Afrique des Nations va aussi faire mal.