L’OM se fait rembarrer pour un international anglais

Les footix habitués à Football Manager et aux autres jeux vidéos ne comprennent pas que mêmes les tout-meilleurs gardiens feront des boulettes un jour. Je suis très indulgent sur les buts marqués contre des gardiens dont la sortie s'avère trop courte. Les sorties vont dans le sens du jeu, mais il y aura toujours un risque avec les joueurs rapides, les ballons bien donnés etc... Avec un public de cons, les gardiens préfèreront rester sur leur ligne. Certains le leur reprocheront occasionnellement, mais ce sera moins visible... sauf que l'équipe prendra plus de buts qu'avec un gardien qui sort
T nul toi, continu de supporter LOL, Paixao à fait deux ou trois bon match contre des équipes très moyenes et depuis on le voit plus,oui il est rapide ,a une bonne frappe mais ne sait pas alligner un dribble, toujours des passes derrière. Bonne année
Certainement dûe à son inactivité prolongée a cause de sa recente blessure pas facile de reprendre après un arret aussi long
Orel Mangala blessé ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
