ICONSPORT_276170_0885
Ousmane Dembélé - PSG

PSG : Dembélé Ballon d'Or, il ne savait rien

PSG24 nov. , 23:20
parHadrien Rivayrand
0
Ousmane Dembélé est entré dans la légende du football en remportant récemment le Ballon d'Or. Une distinction qui ravit le crack du PSG.
Le PSG a presque tout gagné la saison dernière et a logiquement été récompensé pour ses exploits. Parmi les joueurs parisiens qui ont reçu une distinction majeure : Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 a soulevé récemment le Ballon d'Or. Un exploit incroyable dans la carrière de l'ancien joueur du Barça. Ousmane Dembélé profite de son nouveau statut mais veut continuer d'avancer dans l'humilité. D'ailleurs, quelques minutes avant de recevoir le Ballon d'Or, le Francilien était des plus calmes.

Dembélé en mode tranquille 

Lors d'une interview accordée à GQ, l'international tricolore a en effet raconté les coulisses de son sacre et de son discours : « Au début, j’étais dans la voiture avec mes coéquipiers Joao (Neves) et Désiré (Doué) et franchement, je me sentais très tranquille. On regardait le match PSG-OM qui se déroulait en même temps, donc on était assez concentrés. Même sur le tapis rouge, je suis resté calme et c’est seulement quand la cérémonie a débuté que j’ai commencé à ressentir un peu la pression. J’étais un peu stressé (...) Mon discours ? C’est sorti comme ça. Je n’avais rien préparé de spécial. J’ai fait au feeling et tant mieux si ça a ému tout le monde. On m’en a beaucoup parlé. Même des gens dont je ne pensais pas qu’ils seraient devant leur télé à ce moment-là »

Lire aussi

PSG : Coup de tonnerre, Luis Enrique dit oui à OsimhenPSG : Coup de tonnerre, Luis Enrique dit oui à Osimhen
Ousmane Dembelé, qui se remet d'une blessure au mollet, devrait bel et bien être présent dans le groupe du PSG qui affrontera Tottenham mercredi soir au Parc des Princes en Ligue des champions. Dembélé a du mal à enchainer depuis le début de la saison et veut démarrer un nouveau cycle. Son club en a besoin, tout comme lui, surtout pour bien préparer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278092_0064
Premier League

Ang : A dix, Everton s'impose à Old Trafford

ICONSPORT_278093_0080 (1)
Ligue 2

Ligue 2 : Reims domine et double Montpellier

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Fil Info

22:58
Ang : A dix, Everton s'impose à Old Trafford
22:40
Ligue 2 : Reims domine et double Montpellier
22:39
L2 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:30
Nice -OM : Boga présente ses excuses, ses invités dérapent
22:10
OM : Influenceur numéro 1, il fait un choix explosif
21:50
PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi
21:28
Everton : Idrissa Gueye expulsé après avoir giflé un coéquipier
21:00
Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading