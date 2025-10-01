ICONSPORT_272511_0189
Vitinha

LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées

Ligue des Champions01 oct. , 23:30
parCorentin Facy
0
Forts de leurs victoires de la semaine contre l’Ajax et le FC Barcelone, le PSG et l’OM sont dans le top 24 à l’issue de la 2e journée de Ligue des Champions.
Paris est 3e avec 6 points tandis que l’OM, grâce à son excellente différence de buts, est 12e avec 3 points. Monaco est pour l’instant en dehors des places qualificatives pour les play-offs. L’ASM pointe à la 30e position avec 1 petit point décroché ce mercredi face à Manchester City, deux semaines après la gifle reçue à Bruges.
0
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_271638_0377
OM

OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato

ICONSPORT_272511_0111
PSG

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Fil Info

00:00
CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 2e journée
23:30
OM : Benatia rétablit une vérité sur le mercato
23:10
Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »
23:00
Planté à Lyon, il raconte le sale coup de l’ASSE
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
22:56
LdC : Monaco contrarie City sur le gong
22:56
LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes
22:39
Lille : Genesio connaît sa sanction après son coup de sang

Derniers commentaires

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Et pourtant Marseille a battu la même équipe

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Le karma s'est chargé d'eux

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Paris is magic !!!!

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Très bonne celle là, d'ailleurs ça s'est encore vérifié ce soir 😂🤣😂

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

but csc de marquinhos^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading