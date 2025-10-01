LdC : Le PSG et l'OM dans le top 24 après 2 journées

Et pourtant Marseille a battu la même équipe
Le karma s'est chargé d'eux
Paris is magic !!!!
Très bonne celle là, d'ailleurs ça s'est encore vérifié ce soir 😂🤣😂
but csc de marquinhos^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
🚨 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗨𝗫𝗜𝗘𝗠𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗛𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 📊 🇫🇷 𝗢𝗠 : 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ 🇫🇷 𝗣𝗦𝗚 : 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ 🇫🇷 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 : 𝗡𝗨𝗟 🤝 On se donne rendez-vous