Un énorme clash PSG-Dembélé, l'Allemagne l’annonce

PSG23 janv. , 10:00
parGuillaume Conte
Ousmane Dembélé a refusé une première approche du PSG pour prolonger avec un salaire aussi faible à ses yeux. La fermeté de Nasser Al-Khelaïfi va être sérieusement testée.
Simple jeu de négociations, ou bras de fer qui peut mal se terminer ? Malgré les messages d’apaisement de la part de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole cette semaine pour mettre les pieds dans le plat. Il y a bien un « salary-cap » et le PSG n’entend pas le faire exploser. S’il est prêt à faire des efforts pour bien rémunérer son Ballon d’Or, les demandes de l’ancien barcelonais sont jugées exorbitantes.

Dembélé et le PSG campent sur leur position

Actuellement payé 18 ME par an, Dembélé s’est vu proposer un salaire de 30 ME. Mais le clan de l’international français entend bien se rapprocher des 60 millions d’euros que Paris versait à Kylian Mbappé. Le motif est simple : le joueur formé au Stade Rennais a apporté la Ligue des Champions et a gagné le Ballon d’Or, ce que le buteur du Real Madrid n’a pas su faire. Mais le désaccord est profond selon Bild, pour qui le PSG ne compte pas changer sa position et ambitionne toujours de limiter le salaire à verser, quitte à rajouter des bonus et des primes pour de belles performances. Et cela vaut d’autant plus que Dembélé est considéré comme un joueur fragile, capable de marcher sur l’eau pendant six mois comme la saison dernière, mais aussi d’être longtemps absent ou diminué comme cette saison pour le moment.
Une position que Dembélé ne va pas apprécier selon le média allemand, qui assure que Arsenal, comme le Bayern Munich, seront attentifs à cette situation en vue d’un possible mouvement l’été prochain. Le discours musclé de Nasser Al-Khelaïfi, rappelant que le club passait avant tout, risque de laisser des traces si chacun ne fait pas un gros effort. Le PSG bombe en tout cas le torse, s’appuyant sur l’exemple de Gigio Donnarumma, qui n’aurait pas accepté un nouveau salaire en baisse et en aurait subi les conséquences avec un départ dès l’été suivant pour Manchester City.
Une explication qui ne convainc pour le moment pas le clan Dembélé, qui ne veut pas entendre parler d’une part variable trop importante dans le futur contrat de l’international français. En conséquence, selon Bild, les discussions ont été reportées d’un mois, histoire que le dossier retombe un peu et que les prochaines discussions se passent avec un peu plus de sérénité.

