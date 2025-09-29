Un nouvel attaquant au PSG pour affronter le Barça ?

Le PSG est dépouillé comme jamais pour affronter le FC Barcelone ce mercredi en Ligue des Champions. Luis Enrique peut sortir une idée de génie pour régler le problème.

Sonné lundi au Vélodrome avec une défaite 1-0 sur le terrain de l’OM, le PSG a repris sa marche en avant en Ligue 1 avec un succès logique sur Auxerre. Mais avec ce nouveau match, deux nouveaux blessés ont été enregistrés en la personne de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Cela commence à faire beaucoup pour le PSG, qui a laissé Fabian Ruiz et Joao Neves au repos contre les Bourguignons pour qu’ils récupèrent, tandis que Bradley Barcola a aussi été un peu ménagé. A cela s’ajoutent les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, pour un Paris SG qui sera loin d’être dans la meilleure composition d’équipe possible.

Nuno Mendes en attaque contre le Barça ?

Beaucoup d’incertitudes sont donc encore présentes à un peu plus de deux jours du match. Mais Luis Enrique devra faire avec les joueurs présents et en forme. Si l’entraineur espagnol affirme ne pas craindre le FC Barcelone et être impatient de défier une telle équipe, il pourrait bien être obligé de tenter une composition d’équipe inédite. En effet, selon Le Parisien , si jamais Kvaratskhelia était forfait, la ligne d’attaque serait composée de Barcola à droite, Mayulu dans l’axe, et un certain Nuno Mendes à gauche. Le Portugais prendrait la place d’excentré, pour laisser la défense à Lucas Hernandez. Ceci aussi afin de surveiller de près un certain Lamine Yamal, même si c’est au poste de latéral que Nuno Mendes a brillé la saison dernière face aux meilleurs ailiers adverses.

« Reste à voir si le staff parisien est prêt à tenter l’expérience de l’autre côté en alignant Nuno Mendes dans un rôle plus offensif qui lui permettrait d’utiliser ses qualités de percussion tout en renforçant la vigilance dans le couloir de Lamine Yamal », laisse entendre le journal francilien, pour qui tout est encore possible dans cet effectif du PSG complètement décimé avant un match aussi important. Cela même s’il reste heureusement de nombreux matchs pour se refaire la cerise en cas de défaite en Catalogne.