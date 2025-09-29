ICONSPORT_271903_0009

Un nouvel attaquant au PSG pour affronter le Barça ?

PSG29 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
Le PSG est dépouillé comme jamais pour affronter le FC Barcelone ce mercredi en Ligue des Champions. Luis Enrique peut sortir une idée de génie pour régler le problème. 
Sonné lundi au Vélodrome avec une défaite 1-0 sur le terrain de l’OM, le PSG a repris sa marche en avant en Ligue 1 avec un succès logique sur Auxerre. Mais  avec ce nouveau match, deux nouveaux blessés ont été enregistrés en la personne de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Cela commence à faire beaucoup pour le PSG, qui a laissé Fabian Ruiz et Joao Neves au repos contre les Bourguignons pour qu’ils récupèrent, tandis que Bradley Barcola a aussi été un peu ménagé. A cela s’ajoutent les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, pour un Paris SG qui sera loin d’être dans la meilleure composition d’équipe possible. 

Nuno Mendes en attaque contre le Barça ?

Beaucoup d’incertitudes sont donc encore présentes à un peu plus de deux jours du match. Mais Luis Enrique devra faire avec les joueurs présents et en forme. Si l’entraineur espagnol affirme ne pas craindre le FC Barcelone et être impatient de défier une telle équipe, il pourrait bien être obligé de tenter une composition d’équipe inédite. En effet, selon Le Parisien, si jamais Kvaratskhelia était forfait, la ligne d’attaque serait composée de Barcola à droite, Mayulu dans l’axe, et un certain Nuno Mendes à gauche. Le Portugais prendrait la place d’excentré, pour laisser la défense à Lucas Hernandez. Ceci aussi afin de surveiller de près un certain Lamine Yamal, même si c’est au poste de latéral que Nuno Mendes a brillé la saison dernière face aux meilleurs ailiers adverses. 
« Reste à voir si le staff parisien est prêt à tenter l’expérience de l’autre côté en alignant Nuno Mendes dans un rôle plus offensif qui lui permettrait d’utiliser ses qualités de percussion tout en renforçant la vigilance dans le couloir de Lamine Yamal », laisse entendre le journal francilien, pour qui tout est encore possible dans cet effectif du PSG complètement décimé avant un match aussi important. Cela même s’il reste heureusement de nombreux matchs pour se refaire la cerise en cas de défaite en Catalogne. 
Derniers commentaires

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

Je n'etais pas fan de perri que je ne trouvais pas rassurant du tout .. dans bcp de domaine. Il etait vraiment tres tres bon sur sa ligne et les degagements a la main. Sur les centres les corners dans les sorties et balle au pied c'etait souvent limite Je trouve grief tres serein

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

et toi tjs le mot pour critiquer l'ol .... on a vraiment l'impression que t'es une groupie du club jamais vu ca

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

3 tirs de lyon en 2 eme deja dc pourquoi inventer alors qu'on a les chiffres ?

L1 : L'OL réalise le coup parfait à Lille

liverpool l'a fait et arsenal aussi la saison derniere deja et le contexte n'est pas le meme

A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

Il y a un mois, ce sujet aurait déjà eu une soixantaine de messages au bas mot. Foot01 a réussi à se tirer une balle dans le pied.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

