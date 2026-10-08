TV : PSG - Le Mans, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : PSG - Le Mans, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

PSG
parAlexis Rose
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Suite à un début de saison mitigé en Ligue 1, le Paris Saint-Germain veut continuer sa remontée au classement à l’occasion de la réception du Mans ce week-end.

Quelle heure pour PSG - Le Mans ?

Les choses sérieuses vont reprendre pour la bande de Luis Enrique. Après une longue trêve internationale de trois semaines, lors de laquelle les joueurs du PSG ont joué un peu partout à travers le monde, Paris va retrouver les terrains de la Ligue 1. Puisque ce samedi 10 octobre à 20h45 au Parc des Princes, le PSG va recevoir Le Mans. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Le Mans ?

Placé au cœur du multiplex de la 6e journée de Ligue 1 ce samedi soir, le Paris Saint-Germain jouera face au Mans FC devant les caméras de Ligue 1+ 3.

Les compos probables de PSG - Le Mans :

Remonté à la sixième place du classement du championnat de France grâce à ses deux premières victoires de la saison en L1 avant la trêve, avec notamment une victoire pas si simple dans le Classique face à l’OM au Vélodrome (2-1), le PSG veut enchaîner un nouveau bon résultat. Avant de retrouver la Ligue des Champions mercredi prochain lors d’un choc contre Manchester City, le club de la capitale va devoir faire un bon résultat face au Mans pour rester à l’affût des clubs de tête. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Dembélé ou Nuno Mendes, laissés au repos, ni Mayulu.

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La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne - Neves, Vitinha, Ruiz - Akliouche, Désiré Doué, Kvaratskhelia.
Promu en Ligue 1 pour la première fois depuis la descente aux enfers du club dans les années 2010, Le Mans réalise un début de saison étonnant. Défait à une seule reprise face à Rennes, le club manceau a battu Lorient avant la trêve (2-1) après avoir fait des nuls contre Lens ou Nice. Autant dire que Le Mans ira à Paris sans pression, avec l'ambition de faire un résultat quand même. Pour ce match, l’entraîneur Patrick Videira sera quand même privé de Bourabaa, l’une des révélations de la saison, ou Sidibé, suspendu.
La compo probable du Mans : Kocik - Boisse, Yohou, Voyer - Bamba, Rabillard, Bretelle, Vercruysse, Calodat - Mafouta, Dame Gueye.

Ligue 1

10 octobre 2026 à 20:45
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20:45
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