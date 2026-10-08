PSG : Luis Enrique accorde du repos à Dembélé et Mendes

Pour le match contre Le Mans, le Paris Saint-Germain se passera d'Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. L'entraîneur du PSG a accordé un peu de repos en plus aux deux joueurs.

Alors que le calendrier va s'intensifier pour le club de la capitale, avec notamment un déplacement mardi prochain à Manchester City en Ligue des champions, Luis Enrique a récupéré des joueurs dont certains ont été énormément sollicités durant cette pause internationale. Comme il l'a déjà fait, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a donc décidé de donner quelques jours de repos supplémentaires à deux d'entre eux, comme cela a été annoncé ce jeudi par le PSG.

« En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre », précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Logiquement, l'international français et son coéquipier portugais seront donc absents pour la réception du Mans samedi soir au Parc des Princes.